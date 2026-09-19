黃仁勳駁斥AI末日論：2030年前人類遭毀滅的機率是零

美國多個AI領域龍頭及開發者近日紛紛就人工智能（AI）安全議題示警，呼籲放緩前沿AI模型開發腳步，有AI研究人員甚至提出「業內人士真心相信人類2030年前將遭AI滅絕」的說法。英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在9月18日釋出的受訪片段中，呼應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的立場，稱2030年前人類遭AI毀滅的機率是零。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）18日釋出黃仁勳接受專訪的部份片段，他被問及對特朗普此前稱AI毀滅人類說法是騙局（hoax）的看法時，堅定地表示：「我完全不認同這種說法，說AI會在2030年前毀滅一切，導致世界末日。」

2026年6月5日，插圖中展示了「AI Artificial Intelligence」（人工智能）字樣、鍵盤以及一隻機械臂。（Reuters）

主持人隨後進一步追問黃仁勳，是否認同特朗普的「騙局論」說法。他表示自己不想代特朗普發聲，但認為AI開發者發表「末日論」背後可能涉一些隱藏動機。他表示：「（他們這樣說）或許出於政治因素，或是其他原因，也可能是為了吸引外界注意，這樣才能得到你們的專訪。」

黃仁勳重申：「無論（他人）如何形容，但2030年不會是世界末日，發生世界末日的機率是0%。」

AI巨頭Anthropic公司旗下的三名研究人員此前曾警告，開發AI的業界人士真心相信AI可以在2030年前毀滅人類，其中一名研究人員考克森（Jacob Coxon）更辭職以示抗議，他認為Anthropic及其前雇主OpenAI皆忽視或對AI帶來的威脅處理不當。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

然而，黃仁勳在專訪中強調，無論其他人怎麼想，他們都應盡所能快地開發AI，但絕不會也永遠不應該在產品準備就緒之前就發貨，交付不安全的產品。