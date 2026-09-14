財經視野｜「AI末日論」抬頭　或使晶片股承壓　惟長期影響有限

人工智能高管們呼籲放緩技術發展的言論，短期內可能會對晶片製造商及供應鏈股票造成壓力，但鑒於算力基礎設施支出依然強勁，市場觀察人士料，長期影響可能有限。



2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

行業要求克制呼聲 越來越高

半導體製造商和其他人工智能相關股票可能在周一初步拋售潮中首當其衝，投資者將評估在開發先進模型方面採取更為謹慎的態度是否會影響盈利。不過，由於晶片、能源和計算能力的需求持續超過供應，任何疲軟態勢都可能只是暫時的。

彭博報道指出，該行業要求克制的呼聲越來越高，Anthropic執行長Dario Amodei周六表示，將引入額外的保障措施，包括獨立的第三方評估，並敦促整個行業放慢最先進模型的開發速度。OpenAI執行長Sam Altman支持該提議，xAICorp.的埃隆·馬斯克也認為「Dario是對的。」

料難破壞長期的人工智能交易

包括新加坡Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan在內的投資者懷疑，最新進展是否會對該行業產生長期影響。

「這可能會造成一些短期壓力，但不太可能破壞長期的人工智能交易，」Tan表示。「人工智能的發展還處於相對早期的階段，我不確定生態系統的其他部分是否願意接受當前的優序，並在技術繼續快速發展的時候放慢速度。」

報道又指，投資者質疑人工智能領域巨額投資能否支撐不斷飆升的基礎設施成本，這令科技股承壓。這種審視使得與該技術相關的高估值股票尤為脆弱，任何支出增加或回報放緩的跡象都會引發拋售潮。

以科技股為主的那斯達克100指數較6月份創下的紀錄下跌了4%以上，而美國晶片股下跌了14%，亞洲科技股下跌了近8%。基準標普500指數和MSCI全球股票指數在此期間均微漲約0.6%。

一些投資者認為，人工智能發展速度的放緩最終可能會對行業產生積極影響，讓公司有更多時間從已經建成的基礎設施中獲得回報。「三位執行長同意放慢速度，但這並不會真正改變晶片、電力和基礎設施方面的支出。事實上，這反而會延長發展周期，」 Global X Management投資策略師Billy Leung向彭博表示。「如果商業化和應用持續成長，而新功能的開發速度有所放緩，這實際上有助於從花錢開發新產品轉向利用現有產品賺錢——例如，實現商業化。」