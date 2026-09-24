新世界套現內地兩商廈　大手成交20億港元

新世界發展（0017）加快變現資產以回籠資金。集團旗下位於寧波及杭州的兩座內地商廈項目錄得大手成交，交易總金額達 17 億元人民幣（約 20 億港元）。



杭州FRONT TOWER 壹山（資料圖片）

售出寧波及杭州甲級項目

是次成交物業均屬於集團在內地的商業發展項目，包括寫字樓單位、商鋪及車位等，其中「寧波塔」為「寧波新世界」的重要組成部分，該項目屬於集高端住宅、甲級寫字樓、K11 購物藝術中心及中央藝術公園於一體的綜合用途公共運輸導向型開發項目，其甲級寫字樓部分已於 2021 年落成。

而杭州項目則屬於「新世界 • 城市藝術中心」的一部分，該項目的商用物業共分三期發展，當中包括總可售樓面面積約 28 萬平方呎的甲級寫字樓「FRONT TOWER 壹山」。

分拆上海物業為REITs 傳洽售尖沙咀酒店股權

除了直接出售商廈，新世界近期亦獲准在中國內地上市房地產投資信託基金（REIT），預計將帶來 32.4 億元人民幣（約 4.84 億美元）的淨收益，主要用於償還債務及補充公司一般營運資金。

此外，近日彭博報導亦指出，新世界正與新加坡華業集團展開洽談，計畫出售其持有的香港尖沙咀凱悅酒店 50% 股權。