攻港一年急變陣　大國藥妝加盟YAICHI　「與日同價」取代折扣模式

繼引入3COINS、LOFT後，YAICHI集團（谷日百貨）今日（24日）宣布，日本藥妝品牌「大國藥妝」（DAIKOKU）正式加入旗下YAICHI TOMO品牌生態圈。適逢大國藥妝登港一周年，集團同步推出「YAICHI DAIKOKU TOMO」年費會員計劃，首一萬名顧客可以169元年費加入，享有大國藥妝香港店會員價。



位於尖沙咀的大國藥妝香港1號店已於9月中旬完成升級，店內劃分六大產品區域，涵蓋美妝護膚、健康醫藥、個人護理、日本食品、家居清潔及潮流小物，提供逾3,300款日系生活產品。

YAICHI集團（谷日百貨）今日（24日）宣布，日本藥妝品牌「大國藥妝」（DAIKOKU）正式加入旗下YAICHI TOMO品牌生態圈。（李芍慜攝）

YAICHI羅盛昌：傳統折扣模式難持續

YAICHI 集團創始人及主席羅盛昌指出，現今零售市場營運成本持續上升，廣告平台成效難以預測，傳統依賴折扣與一次性促銷的模式已難以為繼。會以付費會員制及「與日同價」策略，取代傳統零售依賴折扣促銷的營運模式。

羅盛昌透露，YAICHI TOMO會員的平均消費額為非會員的三倍，認為以社群為本的零售模式具商業潛力。付費會員制可為零售商創造經常性收入，提高顧客留存率，並獲取消費行為數據。他補充，是次投資了七位數字，未來會希望增加分店，但要視乎全年營業額是否有雙位數增長。

YAICHI 集團創始人及主席羅盛昌指出，是次投資了七位數字，未來會希望增加分店，但要視乎全年營業額是否有雙位數增長。（李芍慜攝）

大國藥妝：加入會員平台以控制成本

株式會社大國藥妝董事兼海外事業本部部長神戶慎太郎表示，香港市場推廣及人力成本明顯高於日本，為讓香港消費者能以更親民價格購買日本商品，加入以會員為核心的社群平台是途徑之一。同時透過減少對單一售價回收營運成本的依賴，將價值直接回饋顧客。