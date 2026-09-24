01獨家 | 中銀渣打加按揭回贈迎戰定息　高達1.5%　滙豐減至1.25%

美國聯儲局啟動三年以來首次加息，本港四大行則維持最優惠利率(P)不變。面對成本上漲，滙豐及恆生仍延長或重推定息按揭，但上調定息利率。有市場消息向《香港01》透露，滙豐及恆生雖延長定息按揭，但現金回贈則由早期最高1.3%，下調至1.25%。而其他未有定息計劃的兩大行，則上調現金回贈，當中按揭市場龍頭中銀香港，將回贈上調至1.45%，而渣打則最高達1.5%，但需要按個別客戶情況而定。



中銀將大額按揭客現金回贈加至1.45% 渣打個別客達1.5%

市場消息稱，一直未有推出定息計劃的中銀香港，近日將最高現金回贈由早前的1.4%，上調至1.45%，但限於8,000萬或以上的大額按揭客戶。

而渣打早前推出的定息計劃已完結，未見有延長或者重推，但該行也將大額按揭的現金回贈，上調至1.45%，當中個別客戶更可高達1.5%。後者僅限1,000萬元按揭額以上，並需要按個別客戶情況而定。

中銀香港（資料圖片）

消息並稱，繼中資行建行亞洲早期推出的全城最低H+0.6厘按揭計劃最新回贈，近日也都提高回贈，早前最高回贈由1.3%上調至1.4%，按揭額門欄也由1,000萬元下調至500萬元。全清零罰息也由500萬降至300萬 ，首兩年內提早償還貸款，無需罰息，只需退回按揭現金回贈。

經絡曹德明料本港P息年內加0.125至0.25厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場觀望聯儲局將再進一步加息，近期本港樓市表現也有所放緩，但隨著發展商推出新盤，希望氣氛有所改善。而按揭市場競爭仍激烈，加上接近年尾銀行需要追按揭業績，令未有推出定息計劃的大行，也需要加回贈來搶佔市場份額。

他預計，聯儲局年尾將再加息一次，隨著美息上升等因素，港元拆息有上升壓力，若果突破3厘或以上，本港P息料也將跟隨，加幅將為0.125至0.25厘。

星之谷：銀行需在美再加息前追業績

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，今年不少銀行的按揭業務份額仍未達標，特別是市場上有競爭對手推出頗受歡迎的定息計劃，故未提供定按的銀行為保持市場佔比和排名，都要想辦法突圍而出，最直接就是提升按揭回贈吸客。

他又提到，在加息陰霾下，銀行未有削減回贈比率，反而對按揭業務更積極，相信是希望積穀防饑，在加息來到之前，盡量將客戶收入囊中。

中原王美鳳料1個月港元拆息第四季升穿3厘

中原按揭董事總經理王美鳳指出，暫時市場上有個別銀行因應資金成本考量而稍微削減按揭現金回贈，減幅約為貸款額之0.1%至0.2%，減幅相當溫和，對於個別銀行有助控制按揭成本，而基於該行提供目前僅兩家銀行提供的定按計劃，輕微削減回贈亦不至於過於影響按揭競爭力。

王美鳳指出，而目前大部份銀行暫時仍然維持當前現金回贈水平未有削減，現金回贈仍介乎1%至1.5%或以上為主，反之，個別銀行近月亦透過上調現金回贈增加按揭競爭力。她提醒，目前銀行之間的按揭優惠差異性擴大，按揭現金回贈亦基於不同按揭計劃如H按或定按、不同貸款額、不同銀行而出現參差，按揭用家可因應自身需求及狀況選擇按揭計劃。

王美鳳表示，部份銀行在9月份美國加息前已上調現金回贈至1.5%水平，目前仍維持不變反映銀行樓按取態積極。美息上調後，本港銀行未有跟隨加P為市場帶來正面訊息，但基於銀行之綜合資金成本或將有所上升，為減低影響，有銀行或因應自身資金成本及業務對策而稍為縮減按揭現金回贈，以調節按揭成本。

王美鳳補充，美國加息而銀行不加P或影響銀行資金成本上升，最近1個月拆息升至約2.96%近3厘，屬於今年較高水平；然而，美息加幅暫僅為0.25厘，對拉動拆息加幅不會很大。市場預期美國年底前再需要加息一次，估計港元1個月拆息在第四季升穿3厘。