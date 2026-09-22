01消息｜恒生銀行跟隨滙豐推定息按揭計劃　三年定息加至2.93厘

美國聯儲局啟動三年以來首次加息，而本港以滙豐為首的四大行則選擇按兵不動，維持最優惠利率（P）不變。面對資金成本上漲，繼滙豐早前延長其定息按揭計劃至年底後，有市場消息向《香港01》透露，恒生再度推出定息按揭計劃，首三年定息為2.93厘，利息水平看齊滙豐，但年期未有如滙豐有五年計劃。



有市場消息向《香港01》透露，恒生再度推出定息按揭計劃，首三年定息2.93厘，利息水平看齊滙豐，但年期未有如滙豐有五年計劃。

借貸金額需為100萬至2000萬 申請期到11月底

恒生原有的定息2.73%按揭計劃於8月底完結後，消息稱，恒生再度推出定息按揭計劃，首三年定息2.93厘，借貸金額需為100萬至2000萬，需在9月22日至11月30日申請，並在2027年4月30日或之前成交。不過，恒生也有為一手新盤買家延長定息2.73%尾班車優惠至9月內申請。而滙豐的2.93%定息計劃，申請期到12月底，明年4月成交。

中原按揭董事總經理王美鳳回應消息時表示，歡迎再有大型銀行推出低息定按，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇。近月市場上對於低息定按的殷切，推動再有大型銀行推出同類低息定按計劃以增加樓按市場的競爭力。

定按息低於H按 吸引力進一步增加

她指出，目前定息2.93%仍對比H按息3.25%低0.32厘，加上美息已轉向上調，意味年內H按息3.25%不但不會下跌，反而有機會上升，令定息2.93%計劃之吸引力進一步增加，料將吸引更多按揭用家把握定按申請限期，推動定按申請量上升。