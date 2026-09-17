美國加息｜大行P息不變　中原料樓市延續向好　銀行或縮按揭回贈

美國聯儲局宣布2026年第六次議息結果，如市場預期上調聯邦基金利率至3.75厘至4厘，為逾3年以來首次加息。本港方面，滙豐銀行宣布維持最優惠利率（P）於5%不變，中銀香港及渣打銀行也陸續跟隨。



王美鳳指出，是次美國加息並非重啟新一輪加息周期，預料美息於年底前再加息一次後或見頂，中長線未來息率於通脹回穩後回落。(Reuters)

美加息非重啟加息周期 年底前再加息一次後或見頂

中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國通脹率仍存在黏性，而油價急升進一步令通脹風險增加，加上美國最近就業市場表現強勁，造就市場有承受加息能力，聯儲局遂有空間適時加息以控制通脹。

王美鳳指出，相信是次美國加息並非重啟新一輪加息周期，而是因應通脹風險及經濟數據而作出之預防性調整，根據點陣圖及市場預期，年底前美息仍有機會再上調一次0.25%，即今年合共加息達半厘後，於明年維持息率以觀察通脹率是否可朝目標水平回落。換言之，儘管美息掉頭向上，預期美息加幅有限，屬策略性應對通脹風險的貨幣政策，當通脹勢頭回穩，而明年後美息上升滯後影響延至經濟及消費層面，美息仍需回落至中性水平。預料美息於年底前再加息一次後或見頂，中長線未來息率於通脹回穩後回落。

王美鳳表示，美息上調後，銀行不加P亦意味資金成本將上升，為減低影響，不排除銀行或將稍為縮減按揭現金回贈。

P息不變反映銀行韌性並對市場抱正面取態

王美鳳表示，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率（P）於5%不變，預料其他銀行將陸續跟隨。 儘管港息走向大致跟隨美息走勢，但卻無需完全同步，視乎銀行資金成本水平、美息變化傳導至港元拆息的步伐、美息走勢預期及本地市場情況等。

王美鳳解釋，過往當美息上調，港銀未必同步跟隨美息上升步伐，加息幅度亦往往沒有跟足美息，反映港銀在資金流動性及息率調整方面之韌性較高；而且，市場預期美國是次並非重啟新一輪加息周期，而屬於應對通脹風險之調整，且預期美息加幅有限，目前單次加息並未對港銀構成加息壓力，亦反映銀行對市場抱正面取態。不過，美息上調後，銀行不加P亦意味資金成本將上升，為減低影響，不排除銀行或將稍為縮減按揭現金回贈。

王美鳳預期，若按照市場數據預測，美息或於年底前再加息一次0.25%應對通脹風險，屆時美息已合共上調0.5厘，將拉動港元拆息進一步上升，銀行或因資金成本壓力上升而上調最優惠利率，加幅料介乎0.125厘至0.25厘；預料今年市場按息仍處於3厘多中性水平。

定按息低於H按 吸引力進一步增加

定息2.73%按揭計劃於8月底完結後，因應資金成本上升，有大型銀行緊接推出定息按揭，定息微調至2.93%，個別銀行亦為一手新盤買家延長定息2.73%尾班車優惠至9月內申請，目前定息2.93%仍對比H按息3.25%低0.32厘，加上美息已轉向上調，意味年內H按息3.25%不但不會下跌，反而有機會上升，令定息2.93%計劃之吸引力進一步增加，料將吸引更多按揭用家把握定按申請限期，推動定按申請量上升。

對置業人士提醒：銀行維持息率不變為供樓人士帶來好消息，但基於年內息率走勢仍存在不確定性，年底仍有機會溫和加息0.125厘至0.25厘，置業人士在預算按揭供款及入息要求時，宜為加息可能性作準備並預留充足備用資金加強防守力。基於銀行資金成本上升，銀行之間的按揭優惠或出現較大參差，置業人士在申請按揭貸款時可先比較銀行之間的按揭優惠。

港銀不跟加息利好樓市 樓市延續向好發展

中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國加息但銀行維持息率不變為市場帶來利好消息，儘管年內息率走勢並未明朗，或令部份買家轉為觀望，但預期美國並非重啟新一輪加息周期，而是應對通脹風險之加息調整，加幅有限，即使本港按息有機會於年底前上調，料加幅有限或介乎0.125%至0.25%。基於目前樓市基本面因素向好，息率微調之影響力較細，息率溫和的加幅料對樓市影響不大，預期樓市仍向好發展。

今年樓市先經歷上半年熾熱升勢，接着市場需時消化升幅進入階段性整固期，近月在新盤銷情理想及發展商積極推盤下，樓市氣氛逐步回復，帶動樓市交投上揚。目前樓市基本面利好因素支持樓市基礎穩健，本港吸納外圍資金、吸引人才能力強勁，為樓市注入購買力，而租金持續處高位造就大眾由租轉買及買樓收租之需求，加上本港經濟增長向好，支持樓市繼續向好發展。