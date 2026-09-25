加人工！調查：香港僱員今年平均加薪2.8%　跑輸大灣區

香港人力資源管理學會與中智於今年首三季進行「2026年薪酬趨勢調查」顯示，港澳兩地僱員今年的平均加薪幅度均為2.8%，反映區域經濟在審慎中逐步展現韌性。同時，大灣區整體薪酬調整亦呈現相對穩健的增長趨勢。



港僱員今年平均加薪幅度為2.8%

學會於今年1月至9月期間，成功訪問173間來自香港12個不同行業的機構，涵蓋約18萬名全職受薪僱員。數據顯示，香港僱員今年獲得的平均加薪幅度為2.8%，較去年的2.7%輕微上升0.1個百分點，反映企業在制定薪酬策略時態度持審慎態度。

在澳門市場方面，調查發現，澳門僱員今年的平均加薪幅度同樣為2.8%，相較去年的2.3%按年增加0.5個百分點，反映澳門市場相對更具積極性，亦反映港澳兩地的就業市場薪酬步調正逐步趨於一致。

大灣區城市平均加薪幅度達4.2%，反映區內不同城市產業及人力供求格局與港澳存在差異。

行政會議6月6日通過公務員薪酬調整幅度建議，高層公務員加薪%2.87%、中低級加4.65%。（林靄怡攝）

香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員孔于人表示，薪酬預算增幅有限之下，留才不宜單靠加薪，應善用現有資源、以整體薪酬福利組合為核心；學會建議結合技能培訓、福利優化及家庭友善措施，完善人力規劃，建立長遠人才留任策略。

中智管理諮詢有限公司數據服務與對標事業部諮詢總監陳俊鍵認為，企業須動態調整薪酬激勵與用工管理機制，構建適配新形勢的人力資源新體系，實現組織效能、人才價值與政策規範之間的良性平衡。