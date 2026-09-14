政府工｜AO、EO等6大超級職位招聘開始！附要求/薪酬/申請連結

各位有意加入政府的朋友仔注意！政府已開始2026至27年度聯合招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO）、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的職位。眾職位月薪$34,075起，「政府工天花板」政務主任（AO）的起薪點更高達$63,100！《開罐》為大家整合資料，即睇各職位詳細入職要求、薪酬待遇及相關申請連結！



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今次政府一共提供179個職位空缺，當中以二級行政主任佔最多，共有100個，至於未來主事官員職位行政主任（AO）則有40個。所有符合相關入職條件的香港永久性居民，以及正修讀大學學士學位或同等學歷、並將在2026/27或2027/28學年畢業的學生，均可投考。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，而截止日期為10月2日晚上11時59分。

所有合資格的申請人，會獲安排應考12月5日在香港舉行的聯合招聘考試(JRE)，並必須具備：

（一）綜合招聘考試(CRE)兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績（詳情載於公務員事務局綜合招聘考試網頁）；

（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及

（三）「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）的及格成績。

公務員事務局指，尚未取得上述綜合招聘考試／「基本法及香港國安法測試」所需成績的人士也可提交申請。局方會安排前者參加於12月5日在香港舉行的特設綜合招聘考試；而後者則須另行報考數碼化「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）（申請方式詳見網頁），並在12月5日前取得及格成績方會獲考慮聘用。

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海外港人可在7大城市應考

身在7個內地或外地城市港人，可選擇於12月5日在七個城市（即北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼）的其中一個場地應考聯合招聘考試。香港以外的綜合招聘考試及紙本形式的「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）將於同日在該七個城市舉行，有需要的申請人可於9月12日至10月2日（香港時間）於網上另行報名。

政府工｜1. 商務及經濟發展局—二級助理貿易主任

月薪: $34,075起

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 綜合招聘考試(CRE)能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）取得及格成績。

(註：申請人須在暫定於2026 年12 月5日舉行的政務主任／行政主任／新聞主任(一般工作)／貿易主任／管理參議主任／運輸主任聯合招聘考試(JRE) 中考獲及格成績。

職責:

(1)協助研究和分析有關工商業及創新科技事宜的資料

(2)協助管理工商業簽證管制事宜

(3)協助實行有關中小企業、創新科技和創意產業的撥款計劃，並提供支援服務

(4)協助支援從事創新科技和創意產業的政府資助組織的內務管理事宜

(5)協助提供有關貿易管制系統、工業／撥款資料和撥款行政系統的電腦操作服務

(6)提供有關安排海外／中國內地參觀活動、本地工廠／公司參觀活動和貿易及投資協定的洽談工作等的後勤支援。他們或需在香港、中國內地或海外出席會議／其他活動

(7)協助貿易洽談工作。他們或會獲委任為委員會秘書。

薪酬：

總薪級表第14點（每月港幣34,075元）至總薪級表第27點（每月港幣63,100元）

聘用條款：

獲取錄為二級助理貿易主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

👉👉👉商務及經濟發展局—二級助理貿易主任申請詳情

政府工｜2. 數字政策辦公室—二級管理參議主任

月薪:$34,075起

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

(註：申請人須在暫定於2026年12月5日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。）

職責:

(1)以管理顧問的身分，促成及協助各決策局和部門實施改革，加快創新及採納科技步伐，推動跨界別協作，以提供更優質的服務。

(2)顧問服務包括簡化及重整政府業務流程、部門管理及架構檢討、設計思維、知識管理、共享服務、公營機構創新、資訊科技應用研究、方便營商工作，以及市場和財務分析。

(3)或需要協助管理公共服務平台的運作，以提供一站式服務及支援推行創新計劃。他們會被調派往不同的決策局和部門工作。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣34,075元）至總薪級表第27點（每月港幣63,100元）

聘用條款:

獲取錄為二級管理參議主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

👉👉👉數字政策辦公室二級管理參議主任申請詳情

政府工｜3. 政府新聞處—助理新聞主任(一般工作)

月薪:$34,075起

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2026年12月5日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。）

職責:

(1)負責新聞服務、宣傳、公共關係、傳媒聯絡、資訊發布，以及推廣政府政策和措施

(2)會定期獲調派至政府新聞處總部、不同政策局及部門，工作多元化，於政府各項宣傳及公共關係工作中作出貢獻。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣34,075元）至總薪級表第27點（每月港幣63,100元）

聘用條款:

獲取錄為助理新聞主任(一般工作)的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

👉👉👉政府新聞處—助理新聞主任申請詳情

政府工｜4. 運輸署—二級運輸主任

月薪: $34,075起

入職條件:

(a) (i) 持有由香港的大學頒發的運輸學、城市規劃學、市區規劃學、經濟學、土木工程學、環境學、商學、公共行政學、地理學或社會學學士學位，或具備同等學歷 (持有地理學或社會學學士學位的申請人，所修讀的科目或取得的學分，最少應有四分之一屬相關的學科，方符合入職資格) ；或

(ii) 擁有香港運輸物流學會的正式會員資格(憑藉此項資格而獲取錄的申請人，入職薪酬為總薪級表第13點，即每月港幣32,430元)；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c) 在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

(註：申請人須在暫定於2026年12月5日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。)

職責:

(a) 管理、監察、分析和檢討公共交通服務、橋樑／隧道及停車收費錶／停車場設施、復康巴士服務和駕駛訓練服務的運作；

(b) 蒐集、更新、評估和分析所有營運／財務數據，藉以研究如何釐定公共交通服務的票價、策劃殘疾人士交通服務，以及設置停車收費錶和停車場設施；

(c) 管理各項道路交通安排和交通管理計劃，並評估新的交通管制及管理技術的效率；

(d) 處理交通及運輸緊急事故，並在緊急事故交通協調中心當值；

(e) 就部門負責的公共交通及管理服務，擬定／統籌招標工作，並評估接獲的標書；以及

(f) 就違反部門所執行的《道路交通條例》及附屬規例的事項，研究蒐集所得的證據是否可予接納／充分，並建議應採取的檢控行動；以及擬備傳票，並以檢控人身分出庭。

薪酬:

總薪級表第14點（每月港幣34,075元）至總薪級表第27點（每月港幣63,100元）

聘用條款:

獲取錄為二級運輸主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

👉👉👉運輸署二級運輸主任申請詳情

政府工｜5. 政府各局及部門—二級行政主任

月薪: $35,780起

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；

(c)在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位/專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2026年12月5日舉行的聯合招聘考試中考獲及格成績。）

職責:

(1)會被調派到各個決策局或政府部門工作，肩負多類職務，也有機會與不同背景和專長的人士共事。

(2)提供廣泛的行政支援，主要包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌，以及系統／項目規劃與發展。

薪酬:

總薪級表第15點（每月港幣35,780元）至總薪級表第27點（每月港幣63,100元）

聘用條款:

獲取錄為二級行政主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

👉👉👉政府各局及部門二級行政主任申請詳情

政府工｜6. 政府各局及部門-政務主任

月薪：$63,100起

入職條件:

(a) (i) 持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 持有香港任何一所大學頒授的學士以上的學位，或具備同等學歷，而其整體的學歷資格須與(a)(i)所列的入職條件相若；

(b) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績[附註(2)及(6)]；

(c) 在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）取得及格成績。

（註：申請人須在暫定於2026年12月5日舉行的聯合招聘考試(JRE)中考獲及格成績。)

職責:

(1)政務主任是專業的公共管理人員，在香港特別行政區政府擔當重要角色。

(2)參與制定政策、調配資源、推展重大政府計劃，以及在中國內地及海外推廣香港。

(3)定期獲調派至不同政策局和部門，職務廣泛而多元化，並能於政府各範疇的工作中作出貢獻。

薪酬:

總薪級表第27點（每月港幣63,100元）至總薪級表第44點（每月港幣122,045元）

聘用條款:

獲取錄為政務主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

👉👉👉政府各局及部門政務主任申請詳情