美債保衛戰｜全球國債跌勢加劇　平均殖利率逼4%　2007年來首次

債券拋售加劇推動全球政府債券平均殖利率距離4%僅一步之遙，這是自2007年以來從未觸及的水平。分析指，全球國債跌勢可能遠未結束。



彭博全球綜合國債殖利率指數周三上漲8個基點至3.99%。彭博報道指，美債是債券下跌的主要推動力，強勁的經濟數據和5年期美債拍賣，推動殖利率曲線的大部分觸及多年來高位。按一項指標衡量，此次5年期美債拍賣拍賣結果為2018年有記錄以來第二差。

「這波走勢可能遠未結束，」ING Groep NV美洲區研究主管PadhraicGarvey在一份報告中寫道。

報道指出，即使殖利率已處於高位，但伊朗戰爭持續、通膨居高不下以及財政擔憂加劇，令投資者更加確信利率將在更長時間內保持高位，投資者仍對政府債券保持謹慎態度。這種痛苦遠不止於債券，因為殖利率上升推高了從企業到房主的借貸成本，同時也削弱了企業未來盈利的預期，進而給股市帶來壓力。

「很多地方的通貨膨脹依然居高不下且難以逆轉，勞動力市場由於各種原因依然緊張，儘管燃油和其他物價上漲，但經濟仍在良好成長，」Pendal Group的資金經理Amy Xie Patrick向彭博表示。「考慮到所有這些因素，債券實際上在經濟基本面方面表現得相當理性。」

日本10年期國債殖利率在結束三天假期後重新開市也走高。（gettyimages）

壓力蔓延至亞洲

周四，壓力蔓延至亞洲。對政策敏感的3年期澳大利亞國債殖利率飆升13個基點至5.07%，創下2011年5月以來的最高水平。紐西蘭2年期國債殖利率一度上漲17個基點，接近4%。日本10年期國債殖利率在結束三天假期後重新開市也走高。

摩根大通和KKR的策略師認為，隨著能源驅動型通膨、政府大量借貸以及央行進一步收緊貨幣政策的風險持續發酵，美國殖利率還有進一步攀升的空間。

「大多數固定收益投資者都希望獲得更高的收益，但同時也希望收益保持穩定——他們害怕遭遇突如其來的衝擊，」道明證券的策略師Hans Mikkelsen表示。