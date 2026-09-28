財經視野｜美債利率都5.5%了　全球資產為什麼還沒爆炸？

從上周Warsh講話鷹派完，美國30年國債利率US30Y一周連續幾根大陽線直接幹到了5.5%，上周還是5.25%，現在的情況是，5%以上的這個利率已經是上一代人的記憶了，投資經歷10年的老韭菜，在這種場景裏面也屬於新兵蛋子，反正入行以來真沒見過這種場景。

其實貝森特在8月底就開始警告美債淡倉要回購，當時30Y剛到5.3%，貝森特反手把10-30年期國債的回購規模至少翻倍，硬生生把US30Y摁了回去，還故意搞了個買日元拋日元的會議泄露，貝森特9月9日就說了，回購的錢已經備好了，你淡倉砸我就買，活生生壓制了美債淡倉一個多月，甚至9月加息當天US30Y利率也是大跌的。

然後只用一周貝森特就被淡倉教做人了，讓他體會下什麼叫淡倉趨勢強大，之前貝森特做的事情屬於都當花拳繡腿，5.2%的時候嘴炮管用，5.4%的時候嘴炮還能撐兩天，到了5.5%，貝森特這邊嘴炮都不想嘴炮了。

019月的劇本演砸了一半

回顧一下這兩周發生了什麼，節奏感很強。

9月上旬非農16.2萬，大超預期，加息概率直接推到60%上方。然後CPI落地，核心通脹依然黏，沃什順理成章加了25個基點，後續也強調繼續看PCE，所以市場直接預期12月還要加一次息，反而讓Warsh把反通脹的信譽拿了回來——這本來是劇本里「最好走」的一條線，當天很多資產利空出盡直接全線反彈，包括黃金、大餅、美股、美債，甚至包括大港大A市場。

但劇本漏了一個變量：油價。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

伊朗9月下旬又在霍爾木茲搞事情，扣了一艘運輸船，軍演擺開，布油一周拉回85上方。也門反攻，直接把紅海也堵了，油價一大漲，能源分項直接進後面幾個月的CPI數據，12月通脹預期又又又又被抬了一截，市場一算賬：這油價加息怕不是要加成連續劇？你逗我呢？資產賣了再說。

急的懂王立馬聯繫了大毛二毛，讓他們別打對方煉油設施，又重新貢獻了年度最佳節目效果——原油做T之神，這次9月又來了一遍：扣船當天懂王放狠話「伊朗你完了」，油價先衝高；三天後改口「我們離協議從沒這麼近過」，布油在100附近精準回落，懂王布油的T做得比大部分基金經理都標準。

之前的劇本是Warsh負責把利率預期往上拽，維護聯儲獨立性的人設；貝森特負責在下面接住長債，別讓市場真被勒斷，懂王旁邊搖旗吶喊，一個往上拽，一個往下接，幾位仙人配合其實挺天衣無縫，挺好的劇本，就這樣拉拉扯扯過程中，然後油價這個額外因素一進來，美債就這麼給玩崩了，長債的淡倉盼雨天盼了很久，然後直接來了個大雨季，臉都笑歪。

而油價的問題是咋開始的呢？懂的都懂....

02 那5.5%的利率意味着什麼？

對美國居民來講，美國的30年按揭利率跟着US30Y走，已經破7.5%。什麼概念？

2022年以前年老業主手裏的存量貸款利率是3%，你讓他賣了房、背7.5%的新貸款再買一套？沒人搬。所以成屋市場直接凍住了，根本就是有價無市；新買家這邊，要麼咬牙上車，要麼繼續租房。

房貸、車貸、信用卡跟着一起貴，大件消費直接涼透，房子車子賣不動，上下游一串行業跟着減速。

企業端殺傷力來得慢，但躲不掉。疫情那幾年發的低息債，這兩年集中到期，再融資成本直接翻倍起步。企業怎麼辦？先砍投入再砍回購，最後才輪到砍人，高利率對就業的傷害一般要拖6-12個月才顯形，今年的非農扛得住，不代表明年也扛得住。

另外就是政府端壓力，美國政府現在一年光付利息就一萬多億美元，比軍費還高，財政收入的五分之一拿去還利息。US30Y每上一個台階，新發債和舊債滾動的成本就往上墊一層。

當然，貝森特他可以改發債結構。11月的再融資會議，財政部可以明確削減長債發行比例，多發短端。這招2019年和2023年都用過，當時硬生生把30Y摁回去過一輪。但副作用是赤字越來越依賴短端融資，離「財政赤字貨幣化」只差一層窗戶紙。

AI行業同樣跑不掉：數據中心是重資產，擴張全靠借錢，長端5.5%等於把AI capex的入場券漲了一輪價。現金流厚的大廠還能扛，靠故事融資的小公司先死。

所以US30Y上行，錢變得更貴，理論上會給絕大部分行業都帶來壓力(除了銀行），所以大部分資產要跌嗎？事實上來講，全球資產從上周加息開始，挺多資產表現相當好，比如美股大餅亞洲市場等方向。

為什麼會出現這種矛盾？

03 加息+美債利率超過5.5%之後？

其實歷史來看，每次美股第一次加息之後，後面半年都出上漲的，除了2022年的那次連續加息除外，因為第一次加息往往發生在經濟還很強的時候——正因為經濟強、通脹有苗頭，聯儲才動手。

基本面來講，此時企業盈利還在往上走，盈利端的推力蓋過了折現率端的壓力，所以"第一次加息"這個信號本身，更像是經濟健康的確認函，實際上你能看到加息之後，全球資金加速抱團AI，且美國PMI數據58也是相當誇張的好數據，虛新訂單數據多到誇張，這種經濟數據很難給美股砸大坑，因為很多公司基本面EPS太強了，估值殺完就直接繼續往上漲業績了。

現在的宏觀狀態上，沃什9月加息25bp屬於"有條件加息"，通脹黏性但沒失控，更接近1994的預防式邏輯，實際上只要油價不持續在100以上，市場不會定價成惡性通脹，市場是知道這點的。從美國經濟來講，即使利率到了這個程度也不會有什麼短期衝擊。

但，這裏面唯一不可控的事，其實就是中東油價，這玩意是政治問題，很難有個準確的說法，只能說這事沒定下來的話，大資金很難會持續買入資產，所以大概率會導致市場縮量等待狀態。

另外一方面，純粹從流動性框來看，當流動性變緊的時候，頭部資產不會先死，先死的一定是後排資產——5.5%的美債是全球資產的定價錨，錨抬上來的過程更多是流動性增壓，但不是直接讓市場轉成淡倉趨勢。

所以大家看到，這兩周能實際美股並沒有出現太多負反饋，反而是國內資金天天糾結這糾結那自己嚇個半死，實際上核心成長方向基本都沒什麼太大方向。

30Y的5.5%，現在這段時間美債走勢裏面貢獻多的是經濟增長，而不是通脹上行，其實暫時對市場影響有限，甚至因為流動性緊張，大家的資金會加速抱團AI公司，仔細一看，發現市場結構反而在高息狀態下更符合之前的走勢了。

5%+只是提醒低利率時代死透了，一些以前看着還行的公司，在這種高利率環境下都會變得平庸，只能把寶貴資金加速抱團某些方向，倉位留給每個行業更確定、更極致、更好省美的公司，做好更好的聚焦。

風險提示：投資有風險，決策需謹慎，以上分析僅為行業研究和市場策略參考，不構成具體投資建議。想要及時獲取標的最新動態和操作策略。