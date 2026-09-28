吉利擬持股30%！　蔚來與吉利達成充換電戰略協議

蔚來(9866)公布，與吉利控股集團就換電及充電業務之戰略交易達成正式協議。根據協議，吉利子公司將以其所持的（i）「易易互聯科技」(吉利控股集團旗下向營運車輛市場提供換電服務的子公司)的100%股權，（ii）加6.4億元(人民幣，下同)現金為代價，認購「蔚來能源」(蔚來旗下經營換電及充電業務的子公司)的新發行股權。



交易完成後，吉利子公司將持有「蔚來能源」總股權的30%，蔚來子公司蔚來中國將繼續持有63.6%的控股權，而餘下6.4%股權將由現有投資者武漢光創新興技術一期創業投資基金合夥企業持有。該交易對蔚來能源的投後估值約為160億元。

不過，若相關經營未達預期，吉利子公司股權可能會被下調至不低於20%。另外，該子公司亦獲選擇權，即向蔚來能源進一步作出6.4億元的現金投資，此舉將導致其將持有蔚來能源34%的股權，而蔚來中國的控股權將為60%。該權利可於此交易交割後起計兩年內，或蔚來能源就新一輪融資訂立具約束力協議之日之前行使。

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蔚來擬用現金代價購充電資產

在進行蔚來能源交易的同時，蔚來中國已同意以現金代價認購浩瀚能源(為吉利控股集團旗下經營充電業務的子公司)新發行股權，有關現金代價將用於向蔚來購買若干充電資產。於交易完成後，蔚來中國將持有浩瀚能源總股權的10%。

此外，蔚來與吉利控股集團已就為吉利控股集團關聯實體旗下的面向消費者的車型及出行服務車輛採用換電技術及提供相關服務制定初步計劃。該等計劃須待相關各方進行進一步討論方會落實及實施。