習特會｜中美達成300億美元對等降稅　90%商品降至最惠國稅率

9月20日至23日「習特會」結束後，中美經貿磋商達成多項成果。中國商務部週一（28日）解讀第八輪成果，表示雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平。同時，中美關稅休戰期將延長2個月至明年1月10日。



商務部還指出，除了降300億美元產品關稅外，雙方亦已達成共識，將中國從美國進口煤炭納入「300億美元對300億美元」對等降稅框架，有利中國在2027年及2028年從美國進口煤炭。

成立中美投資理事會 專設農業工作組

此外，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美投資理事會。雙方經貿團隊已就理事會的任務、架構、職責、磋商安排等達成共識，將後續公布。

貿易理事會亦下設農業工作組，將圍繞農產品雙向市場准入、監管等問題開展討論。年底前將舉行工作組第一次會議。

中國在中美協議中承諾大量採購美國農產品，其中最受關注的是美國大豆。（新華社）

雙方約定11月底開展AI新一輪對話

就中美人工智能(AI)方面，在中美經貿磋商機制下，中美已進行了首次對話，交流AI相關風險和惠益。雙方約定在今年11月底前舉行下一次對話。雙方同意建立AI事件的溝通渠道。

有意見認為，「在中美AI的巔峰對決中，決定勝負的指標正從『參數高度』轉向『民生厚度』。」(Getty)

中方將依法審批美資金融機構在華申請

此外，雙方在金融服務領域達成原則共識，中方將依法依規審批包括美資在內的各國金融服務機構在華展業和設立分支機構申請；中方希望美國亦為中資金融機構提供公平、透明、穩定的政策環境。中美雙方亦就增加直航客運航班交換了意見。雙方同意就增加中美航班及相關事宜保持溝通。