習特會｜瑞銀︰有望鞏固過去一年中美關係相對穩定的局面

中國國家主席習近平於9月23日至25日赴美進行國事訪問，為中國國家領導人時隔十年再次對美國進行國事訪問。

瑞銀證券預期，此次習特會有望鞏固過去一年中美關係相對穩定的局面；即使局部摩擦持續，其強度大概率仍低於2025年上半年關稅衝突再度升溫至高點時的水準。

瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇表示： 「我們預期，中美戰略層面的總體穩定與局部摩擦未來大概率仍將並存。企業限制、AI相關爭議及新關稅措施可能成為新常態，但整體摩擦強度料維持在可控範圍。」

報告指出，雙方部長級團隊此前釋放的訊號總體正面，但尚未公布具體細節。市場的基準預期仍相對保守，包括關稅休戰可能延長一年、雙方或就約300億美元規模的非敏感商品相互調降關稅，以及針對人工智慧治理展開高層級討論。

其他可能議題包括中國增加採購美國飛機及零組件、農產品與油氣產品，確保稀土供應，以及雙方進一步向對方企業開放部分市場。中美亦可能就中東及其他地緣政治議題探討合作空間；若雙方在關鍵技術或貿易領域取得實質突破，市場可能將其視為超越基準預期的正面進展。

不過，更多企業被納入實體清單、AI蒸餾相關爭議、依據其他法律條款採取的新關稅措施，以及國際會議上的分歧仍可能持續。整體而言，這些局部摩擦並不代表中美戰略穩定格局逆轉，雙方競爭、管控分歧與有限合作並存，可能成為未來一段時期的主要互動模式。