AMD斥82億美元收購World Labs　「AI教母」李飛飛將任執行副總裁

據《彭博》報道，美國晶片製造商巨頭AMD同意以82億美元收購由人工智能領域先驅李飛飛創立的初創公司World Labs。兩家公司於香港時間週二（29日）表示，這項全股票交易預計將在年底前完成，仍需獲得監管部門批准。



AMD聯手World Labs 攻空間智能與實體AI

作為英偉達（NVIDIA）的主要競爭對手，通過此次收購，AMD將獲得一支由頂尖研究人員組成的團隊及其模型產品，推進公司規劃未來的硬體產品。

目前，World Labs開發所謂的「世界模型」，即能夠在物理世界中運行應用的AI軟件。這些模型可以生成和重建三維環境。該初創公司表示，這項技術可用於推動機器人、科學發現和工廠設備領域的發展。

此前擔任World Labs執行長的李飛飛，是斯坦福大學知名研究人員和計算科學家。根據協議，她將加入AMD，擔任執行副總裁兼首席科學家，直接向AMD行政總裁蘇姿豐匯報。

知名華裔美籍科學家李飛飛被譽為「AI教母」（X@drfeifei）

「這就是我們收購World Labs的原因，」蘇姿豐在彭博電視採訪中表示。「獲得飛飛匯聚的世界級人才，與AMD在硬體、軟件和系統方面的能力結合起來。」她認為，公司對端到端的理解越深入，就越能打造出更好的系統。

「隨著公司的成長，我們的雄心也在擴大，」李飛飛亦提到，World Labs對算力的需求不斷增加，如果能夠與AMD聯手，未來將會加快軟件和硬體開發之間的飛輪效應。