美債保衛戰｜長債息突破5厘見20年高點後　華爾街老將6年來首看好

美債息突破5厘，升至20年來的最高點，市場關注後市走勢。《彭博》引述華爾街長期關注市場的老將Jim Bianco稱，目前已出現頗具吸引力的進場點，六年來首度轉而看多美國國債。這位總部位於芝加哥的Bianco Research總裁兼創辦人表示：「這是價值投資的機會，如果殖利率開始進一步走高，我會繼續加碼。」



報道指出，近幾周來，市場對債券的看法急劇惡化，受到多項因素共同拖累，包括能源價格飆升、財政赤字居高不下、通膨揮之不去、美國經濟展現韌性，以及為AI熱潮提供資金的大規模科技投資。隨著油價上漲促使交易員加大對聯儲會將繼續升息的押注，10年期美國國債殖利率周一飆升至5.27%，創2007年以來新高。

儘管這波債券賣壓可能尚未結束，Bianco受訪時表示，多數期限的美債殖利率都已升破5%，使持有債券的風險報酬比愈來愈具吸引力。因此，他提高自己管理的一項主動型指數的利率敞口(即久期)，該指數是WisdomTree一只交易所交易基金(ETF)追蹤的標的。這項指數的久期目前已增至逾6年，相較之下，彭博美國綜合債券指數為5.7年。

華爾街老將Jim Bianco稱，美債目前已出現頗具吸引力的進場點。（VCG）

曾估中「低利率時代結束」

Bianco指：「現在大家都極度看空債券市場，在5.2%的殖利率水準買進債券，已經有一大塊厚實的緩衝。現在不是為此驚慌失措的時候。」Bianco入行超過40年，曾任職First Boston和瑞銀，之後於1998年創立Bianco Research。他表示，自己自2020年疫情最嚴重時期來一直看空債市，當時10年期美國國債殖利率觸及0.3%的歷史低點以來。如今，隨著殖利率回升，債券投資的收益也變得更加可觀。

值得注意的是，這也是市場知名空頭、Bianco他早在 2024 年初便曾大膽預言，隨著「低利率時代結束」，10年期美債殖利率將朝5.5%邁進；雖然該預測在當時並未立即兌現，但隨著如今美債殖利率在財政赤字與通膨壓力下真正突破5%關口，終於印證了他對高利率常態化的長遠判斷。

在 Bianco 看來，當市場終於將足夠的風險溢價定價進債券價格時，5%以上的殖利率已具備極高的緩衝空間，正是價值投資者進場的時機。