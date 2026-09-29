專家訪談 | 內地經濟復甦欠東風　殭屍企業比率急增　內房達54%

近期內地發佈經濟數據，除出口貿易以外，其他包括零食內需等均未如市場預期。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，該行預計今年中國GDP增幅仍有望達4.6%，政府不會推出大規模刺激政策，而會繼續延續或者加大現有政策支持。



而長遠來看，中國經濟正面臨日益加劇的壓力，而政策支持未能如市場預期般點燃復甦，會將這項「缺失的火花」歸因於三種力量，包括增長放緩、消費者趨於謹慎以及產能過剩，這些因素減少了獲利的投資機會。



法國外貿銀行：中國低成本資金未能帶動企業回暖

該行發布《中國企業監察2026》報告，探討中國經濟復甦尚欠東風，為何低成本資金仍未帶動中國企業回暖的因素。報告顯示，稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）低於利息支出的中國企業比例的「殭屍企業」(zombie firms)，從 2019 年的約 6% 上升到 2026 年上半年的 12.5%，相較環球平均水平為6.5%。

這些殭屍企業賺取利潤需用於償還銀行利息開支，僅能靠債務維持營業。按行業來看，內房殭屍企業比率最高，達54%，意味約兩家企業就有一家屬於殭屍企業。

法國外貿銀行表示，殭屍企業賺取利潤需用於償還銀行利息開支，僅能靠債務維持營業。（中新社）

殭屍企業比率急增至12.5% 高於環球6.5%

其次為新能源及基建，殭屍企業比率分別達27%及20%，而獲市場青睞的與科技及人工智能相關的行業，包括資訊與通信技術（ICT），以及通信服務，兩者殭屍企業比率也高達13%，高於環球平均水平。

吳卓殷表示，這些人工智能相關企業其實表現較分化，產品售價需要進一步提升方能帶動利潤空間，但相信殭屍企業比率目前已屬穩定，不會如內房般大增。另外，內房市場其實已經見穩定，但難言見底，預計未來兩三年均不會見反彈。

內房市場難言見底 料未來兩三年均不會見反彈

法國外貿銀行亞太及中東區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，中國政策的優先事項從短期增長擴大到包括金融穩定、科技自立自強和更嚴格的資本紀律。同時，對研發和「新質生產力」的支持加速了戰略性產業的發展，但這些規模仍然太小，無法拉動更廣泛的經濟。

在此背景下，中國企業的健康狀況仍明顯弱於疫情前，儘管2026年上半年出現了輕微的穩定跡象。較低的實際利息成本和部分資產負債表的修復，改善了整體的債務償付能力。然而，營收增長、現金產生和資本回報率依然疲弱，使中國在將投資轉化為獲利性增長方面，進一步落後於全球同行。

國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，內房市場其實已經見穩定，但難言見底，預計未來兩三年均不會見反彈。（資料圖片）

地方國企承受最大壓力

她指出，政策支持減輕了融資壓力並穩定了部分經濟，但它並未恢復企業的需求、信心或盈利性投資。所缺失的火花相信是將更便宜的融資和技術進步轉化為可持續收益。中國的新增長引擎正在向前推進，但它們的規模或盈利能力還不足以取代舊的引擎。

而從企業類型來看，在房地產低迷、監管變化和私營部門信心疲軟之後，民營企業（POEs）進行了最劇烈的去槓桿化。隨著利息成本下降，其財務狀況近期已趨於穩定。其目前在各所有制群體中記錄了最強勁的收入增長、資本回報率和資本支出增長。中央國企（Central SOEs）表現出較為溫和的復甦。地方國企（Local SOEs）仍承受著最大的壓力，微薄的盈利能力和回報率限制了其進行投資和支持地方財政擴張的能力。

戰略性產業方面，半導體、ICT以及通信服務在企業健康排名中迅速上升，這得益於政策、投資和不斷擴大的需求支持。然而，資本支出和技術能力的增長速度快於利潤和回報。這些行業中的許多企業在盈利能力上仍落後於全球同行，限制了它們對整體企業健康和經濟增長的貢獻。