會計師公會倡縮短紅籌、H股企業上市時間表　設預溝通機制

香港第一個五年規劃公眾諮詢日前結束，香港會計師公會表示，已提交建議，提出七大範疇政策建議，包括為紅籌及H股企業建立預先溝通機制，簡化上市流程；在北部都會區設立「香港會計園」，提供高增值、跨境導向的專業服務等；配合近期政府修訂稅務條例的建議，方便基金、家族辦公室及加密資產管理在港發展，以維持香港的稅務競爭力。



香港會計師公會表示，已提交建議，提出七大範疇政策建議，包括為紅籌及H股企業建立預先溝通機制，簡化上市流程。（資料圖片）

倡資產注入香港信託先不徵稅 至賣出再徵

稅務改革是公會建議的重點。為吸引跨國企業及家族辦公室，公會提議優化財資中心及家族辦公室的稅務安排；並為配合北部都會區發展，建議推出專項稅務優惠，以鼓勵特定產業進駐。

就內地對離岸信託資產的個人所得稅徵收規定，公會行政總裁兼註冊主任李健指出，公會贊同內地執行相關稅收政策，但期望在資產注入香港信託時暫不課稅，待資產實際轉讓或出售時才予徵收，並建議與內地稅務機關積極溝通，探討可行協調方案。

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。

北都需要釐清不會兩地徵稅

公會亦支持北部都會區建設，並建議設立專項稅務優惠制度，吸引創新科技企業落戶，並配合高端人才稅務抵免計劃。公會亦建議在北部都會區設立首個「香港會計園」。李健指出，北都區與內地將有很多人事來往，需要機制釐清不會兩地徵稅，甚至設立投資資產稅務優惠。

此外，政府已向立法會提交稅務修訂草案，優化附帶權益（carried interest）及私募基金的稅務寬免。公會會長羅卓堅認為，若有關豁免措施能夠落實，將對業界產生正面作用，因為未來投資機遇主要集中在內地及亞洲地區，以香港作為投資總部最為合適，此舉亦有助吸引基金在港設立據點，並促進本地專業人才的就業。

簡化紅籌上市流程 倡設預先溝通渠道

針對資本市場，公會建議簡化紅籌公司來港首次公開招股及再融資的行政程序，並研究開設專屬上市通道。李健解釋，目前上市申請遞交後才開始審批，若能建立預先溝通機制，容許企業在未正式入表、甚至尚未決定上市前，即可與監管部門初步接觸，掌握流程、時間表及潛在問題，將有助企業提早部署，大幅縮短整體上市週期。

建議合理設定會計師民事責任上限

此外，公會建議建議合理設定會計師民事責任上限，研究更公平的的責任分擔安排。李健表示，設立上限對業界整體有利。他解釋，當審計機構面對無限連帶賠償責任時，往往會傾向收取較高且趨於保守的費用，結果導致部分企業轉向收費更低的會計服務，進而產生「劣幣驅逐良幣」的不良市場現象。

目前本港實行「共同及個別責任」制度，亦即當其他涉事方無力清償債務時，核數師即便只負有較小比例的過失，仍可能須承擔全數賠償金額，令責任歸屬欠缺均衡。