新世界業績｜合約銷售近300億勝目標　CEO黃少媚︰將加快資金回籠

新世界公布2025/26年度業績，焦點落在交還機場航天城商業項目「11 SKIES」予機管局，並因11 SKIES減值撥備高達183億元，拖累公司全年勁蝕281億元。董事會不建議派發末期息。

新世界經常性營運淨溢利22.28億元，是三年來首次錄得盈利 。

經常性營運淨溢利3年來首錄盈利

撇除「壯士斷臂」行動，新世界「本業」又如何？集團行政總裁黃少媚於業績會上強調，撇除非現金耗蝕虧損及撥備等，新世界經常性營運淨溢利22.28億元，是三年來首次錄得盈利，她形容是上任18個月以來與團隊做到的成果。與此同時，核心經營溢利按年上升約28%至77億元。

新世界全年度收入減少28%至199.92億元，主要由於建築業務收入減少及中國內地物業交付減少，惟部份被香港物業交付增加所抵銷。業績報告顯示，集團來自物業發展項目及資產出售的應佔合約銷售合共達到296億元，超越270億全年目標。

中港賣樓業務保持強勁

呈現在期內收支表上，集團中港賣樓收入保持強勁。香港方面，物業發展收入為51.22億元，分部業績為38.28億元，換言之賣樓業務大賺。收入主要貢獻來自柏傲莊、天御、傲龍和柏蔚山。

值得一提，集團位於香港的應佔合約銷售額約為221億元。截至2026年6月30日，在集團香港未入賬之合約銷售收入中，約209億元將於2027財政年度及2028財政年度入賬。預期於2027財政年度及2028財政年度入賬的主要項目包括滶晨、柏傲莊III、皇都、 滶蘊及瑧博。

黃竹坑站5A期滶晨。（黃祐樺攝）

另外，集團內地物業發展收入為58.26億元，分部業績為21.82億元。貢獻主要來自新世界天馥、瀋陽新世界花園及廣州嶺南新世界等住宅項目。

另一邊廂，收租業務亦穩定。在K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 ATELIER Victoria Dockside及K11 ATELIER King’s Road的力挺下，集團於香港的物業投資收入及分部業績分別為34億.24億元及26.2億元。至於內地，物業投資收入19.15億元，分部業績為8.55億元。

淨債務仍逾千二億

本業「交到貨」，但債台高築的新世界，問題仍在於債務，不然繼續被債息侵蝕利潤。截至今年6月底，經過一輪債務重組及延派息，客觀效果是減少了利息支出，惟債務規模仍然高水。集團淨債務約為1,263億港元，於2026財年增加約62億元，而總融資成本按年下降15%至63億元。

未來如何削債，有待觀察。新世界行政總裁黃少媚昨晚在業績發布會上，就今次對11 SKIES整體安排，形容「係解決咗一個重大嘅問題，亦都係公司為下一階段嘅發展踏出咗重要嘅一步」。集團指出，增強現金流及降低整體債務水平仍是首要任務，未來將繼續推行「七招減債」，包括加快物業銷售、出售資產和釋放農地價值。黃少媚強調，將加快資金回籠。

值得一提的是，新世界業績首度提及，大股東周大福企業表態支持公司，稱公司持續經營符合其利益，準備在適當條款及符合適用法律及法規的前提下，於預測期間內再融資或經營活動方面有資金需求時，向公司提供財務支持。