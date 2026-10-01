北都｜許正宇領金融業考察有感︰為港未來數十年增長動力重新定向

港府力谷北都，成為未來施政的重心。財經事務及庫務局局長許正宇今日﹙10月1日﹚在專欄提到，本周他帶領資產管理、私募投資、保險、會計及金融科技界的業界領袖，實地走訪北部都會區三個核心片區 - 河套、古洞北及洪水橋/厦村。

令資金更有耐性

他認為，當我們說金融支持北都，並不是在支持一個基建項目，而是為香港未來數十年的增長動力重新定向。「北都佔地約三萬公頃，約為全港面積三分之一；未來將容納約 250 萬人口，提供逾 50 萬個新住宅單位。如此規模，注定北都不只是一項造地建屋計劃。」

許正宇又稱，我們要處理的，不只是「錢從何來」，更是「如何令資金更有耐性、更懂基建」的制度課題。基建投資的特質在於「長」：建設期長、營運期長、回報周期也長。如何把資金變得更長、更穩，正是香港金融的看家本領，亦是「金融＋」戰略必須與北都深度結合的關鍵。

他續指，北都融資的方程式，是「公帑先行、政府信用加持、市場接力入局」。財經事務及庫務局將以「投得起﹙公共財政先行啟動﹚、拉得長﹙善用政府信用，配對基建長錢﹚、引得來﹙讓市場成為共同開發者﹚」三層功夫，為北都發展提供有力支撐。

許正宇稱，銀行投融資、債券發行、私募基金及保險資金，將在北都找到全新的實物資產載體。這正是我們推動香港由「金融的城市」，走向「金融賦能的城市」最具體、最落地的體現。「時不我待。北都之約，既是香港與自身未來的約定，也是我們這一代金融人對下一代的承諾。」