財經視野｜金價不再耀眼　抄底黃金ETF的人　被坑了？

一份爆冷的9月非農數據，讓黃金坐了一趟過山車。數據一齣，現貨黃金一度衝上4,220美元，看着挺猛。但沒高興多久，美債收益率一反彈，金價又把漲幅全吐了回去，重新跌破4,200關口，一周下來跌了3.6%，創下四個月來最大周跌幅。說好的避險資產，怎麼說翻臉就翻臉？



傳統上，看黃金就看兩樣東西：

第一，美元和實際利率決定方向。 實際利率就是名義利率減去通脹。實際利率越高，持有黃金的機會成本就越大——畢竟黃金不生息，你把錢存銀行或者買美債，收益都比拿着金子強。所以實際利率一往上走，黃金就承壓。

第二，ETF、央行買盤這些增量資金決定空間。 方向定了，能漲多少、跌多少，就看有多少錢願意進來。

搞懂這兩條，再看最近發生的事，就順了。9月最後兩個交易日，黃金遭遇了年內最猛烈的拋售。金價單日暴跌3%，砸到4150美元，眼看4000關口都要保不住。

導火索有兩個：美長債利率觸及歷史高點，伊朗局勢又把油價推了上去。

油價一漲，通脹就下不來。通脹下不來，美聯儲就不敢輕易降息，甚至可能還得加息。加息預期一抬頭，實際利率和美元一起走強，黃金自然被按在地上摩擦。按這個邏輯推，10年期美債收益率到5%，實際收益率接近18年高位，美元還走強，那作為無息資產的黃金，理論上應該跌破4000美元。

但市場沒跌那麼慘，為什麼？因為ETF資金在撐。

7月中旬以來，美債利率一直在漲，金價也一直在漲，而且是在黃金ETF持倉量上漲的的情況下——黃金ETF連續兩個月強勢吸金，8月全球實物黃金ETF流入約180億美元，創下歷史第二大單月流入規模。

正是這筆錢，讓金價一度反彈17%，最高站上4697美元。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

但問題也出在這裏。摩根大通9月22日的數據顯示，黃金ETF從7月20日至今累計增持約123噸。其中90噸的平均建倉價在4350美元以上。按現在4142美元的現貨價算，這批抄底資金浮虧約4.78%。

-4.78%聽着虧得不多，但關鍵是：如果金價繼續跌，這批高位進場的人浮虧會繼續加大，觸發贖回壓力越大。贖回一多，金價就迎來二次拋壓。這就成了一個惡性循環：跌→浮虧增大→贖回→繼續跌。

有意思的是，這批黃金ETF持倉增加是從7月中旬開始，彼時的宏觀環境是美債利率攀升、美財政部回購國債。這說明有一批投資者，關注的根本不是短期利率，而是財政風險和主權信用風險。

說白了，他們買黃金，不是賭美聯儲降不降息，而是賭長期美元信用會不會被透支。但這是長期配置需求。一旦面臨當下浮虧與長期配置，資金還能不能扛住就是當前市場最大的問號。

投資者買黃金，不是賭美聯儲降不降息，而是賭長期美元信用會不會被透支。。（路透社）

儘管摩根大通偏謹慎，德意志銀行卻更樂觀——認為黃金的反轉信號正在積聚。德銀9月30日的研報直接說：黃金已經過度超賣，倉位接近「投降」時刻。

他們給了一個關鍵數據：商品交易顧問（CTA）在過去一個月賣出了最大倉位的52%，創下歷史第3百分位的月度流出量。但金價卻始終未創新低——這一背離信號表明，市場存在強勁的對沖性買盤力量。

德銀的判斷是，央行買入需求正在上升，驅動因素包括地緣政治加劇、美國國債回購、日元救市。不過這裏要潑盆冷水：央行買黃金是立足中長期配置，對沖不了ETF和CTA集中贖回帶來的短期流動性衝擊。

德銀金屬研究主管也補了一句：如果未來一周金價再下行，CTA可能把倉位推到「有效最大淡倉」水平。但隨後也將迎來困境反轉：其認為黃金之後進一步大幅拋售的概率極低，所以他給了明確的買入信號。

短期看，壓制黃金的因素一個沒少：美伊衝突推高能源價格→通脹黏性增強→美聯儲加息預期升温→實際利率和美元走高→黃金承壓→ETF需求被抑制。

數據也能佐證：截至9月25日當周，全球黃金ETF噸數下降1.5噸，北美投資者是拋售主力，淨減少4.8噸。

美債利率上行已經是個全球性問題，像打地鼠——按住這邊，那邊又冒出來。 投資者資金往哪去，是接下來市場真正要盯的事。

最後說句實在的，黃金這東西，短期看利率和美元，長期看信用和秩序。

短線抄底的人盯的是K線；長線配置的人盯的是美元體系還能不能撐住。這兩撥人根本不在一個牌桌上。怕就怕，你嘴上說着長期配置，心裏想的卻是下周就給我漲。