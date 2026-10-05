港府以人民幣付開支　許正宇︰正尋找合適場景　雙方「你情我願」

政府在第一個《五年規劃》中提出，研究和推動在更多合適場景，以人民幣支付政府開支。

財經事務及庫務局局長許正宇在立法會財經事務委員會上表示，因應政府增發人民幣政府債券，以及預計從股票印花稅所得人民幣收入，將會探討在更多與內地交易的合適場景下，以人民幣支付政府開支，善用收到的人民幣收入。

他重申，政府開支會繼續以港元為主，港元地位及聯繫匯率制度絕不會因而受到影響。

許正宇續稱，目前方向正尋找合適的場景，比較直接大量運用政府手上的人民幣，但強調須確保收款方「你情我願」，因此在涉及在內地採購的基建項目，或採購東江水及支付公務員在內地培訓費用，會較順理成章。

將推7天離岸人民幣流動資金投標機制

另外，就推動人民幣國際化方面，許正宇表示，政府會強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位，金管局正與人民銀行探討優化貨幣互換協議安排，且將推出7天離岸人民幣流動資金投標機制，並研究發行離岸人民幣短期債務工具，完善離岸人民幣利率曲線。政府亦會適時增發點心債並優化年期結構，爭取國家財政部增加在港發債規模及頻率。

他續稱，港交所(00388)將推出「離岸人民幣債券指數」，作為市場走勢參考及交易所買賣基金(ETF)掛鈎標的。「債券通」北向通債券作為抵押品的接受範圍，將在11月起擴大至港交所旗下3家結算所，而南向通債券亦將納入回購安排。