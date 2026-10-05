基滙房產私募債基金遞表申來港上市

基滙資本成員 Gateway Capital (Hong Kong) Limited 管理的「基匯資本房地產私募債務開放式基金」於上周五（2日）正式向港交所遞交上市申請。若最終成功上市，該基金將創下市場先河，成為香港首家上市的房地產私募債基金。據悉，該基金初步計劃按季派息，並已委任富瑞金融、招銀國際融資、大華繼顯及富途證券（國際）擔任是次上市的整體協調人。



基滙資本總裁兼執行合伙人吳繼泰（資料圖片）

基金表示，基金尋求上市可為合資格散戶投資者，為合資格散戶投資者提供參與機構級資產類別的機會；過往此類資產主要透過非上市、封閉式私募架構，僅限專業或機構投資者認購。該基金為封閉式基金，股東不得要求贖回其股份。

在投資策略方面，該基金可涉足酒店、住宅及物流等最少10項房地產類別，並能靈活運用優先債務、次級債務、單一組合融資債務、回購計劃、優先股及私募房貸抵押證券等多種金融工具。為保障投資者及分散風險，基金設有明確的資產配置上限，當中規定住宅資產不得超過總資產的50%，任何其他單一房地產類別則不得超過40%。同時，基金對單一借款人及其關聯企業的投資上限為總資產的10%，次級債務與優先股合計不得超過50%，非經常性收入投資亦最多佔30%。

招股文件顯示，該基金已識別出符合投資政策的短期項目，目前盡職調查的項目覆蓋香港、澳洲、韓國、馬爾代夫及泰國等，相關項目總價值約為22.9億元。