基滙資本太古城中心一座申擴建至38層　規劃署不反對、城規會批准

房地產私募基金管理公司基滙資本（Gaw Capital Partners）等持有的鰂魚涌商廈英皇道1111號（前稱太古城中心一座），早前向城規會申請擴建，由現時樓高28層，增加10層，完工後大廈樓高將達38層，同時令該商廈總樓面由原先132.53萬平方呎，增加逾20.58萬平方呎或近16%，至153.12萬平方呎。規劃署對上述申請表示不反對，而城規會經審議後，在有附帶條件下批准。



上述有關申請涉建築物包括英皇道1111號、太古城中心及東隅酒店，是次擴建部分只集中在商廈英皇道1111號，申請人最初計劃在項目擴建13層，增至41層，令該廈增加逾27.44萬方呎或近21%，至159.97萬方呎，而建築高限亦放寬兩成至165米。不過，申請人及後調整，減少擴建兩層，新增樓面只逾20.58萬方呎，較最初計劃少6.85萬方呎或25%，而總樓面由原計劃的159.97萬方呎，減少至153.12萬方呎。

總樓面限制由約132.5萬方呎放寬約15.5%，至約153.12萬方呎，即增加20.59萬方呎，而建築物高度限制則由135米放寬14.8米或11%，至149.8米。

該商廈擴建工程將由現時樓高28層增加10層，至樓高38層；新增樓層其中7層作為辦公室樓層，1層預留作機電設施，1層作辦公室兼機電設施用途，1層作隔火層兼空中花園，預計2029年完成；對於太古城中心和香港東隅，則不會有任何改動。

基滙資本等持有的鰂魚涌商廈英皇道1111號（前稱太古城中心一座），早前向城規會申請擴建，由現時樓高28層，增加10層，完工後大廈樓高將達38層。

太古城中心一座。（資料圖片）

規劃署指出，申請地點屬「商業」地帶，增加寫字樓樓面符合規劃意圖，且與周邊太古坊、太古城中心等商業/住宅混合環境相容，申請人已主動將建築物高度限制由原有申請增至165米（主水平基準以上．下同）縮減至目前方案149.8米，與鄰近香港東隅酒店形成相近雙塔格局，維持梯級式高度輪廓。

而且規劃增益顯著，包括提供空中花園、優化5樓公共空間、提供英皇道落客灣及直達行人路，帶來實質社區效益；而且項目各項技術評估（交通、視覺、風向、排水）均獲相關部門認可，並無不可克服問題。

太古城中心一座。

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