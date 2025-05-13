基滙資本逾1.5億美元收購阿布扎比一幢豪宅大樓

房地產私募基金管理公司基滙資本（Gaw Capital Partners）宣佈，成功收購位於阿聯酋阿布扎比薩迪亞特島（Saadiyat Island）的住宅項目Mamsha Gardens中的一幢住宅大樓，淨收購金額逾1.5億美元(約11.6億港元)。



Mamsha Gardens是由阿爾達房地產公司（Aldar）打造的低密度住宅項目，包含7幢住宅樓，坐落於薩迪亞特文化區（Saadiyat Cultural District），該區以匯聚世界級博物館而聞名，包括阿布扎比盧浮宮，包含71個住宅單位，總可售面積達176,046平方呎，預計於2028年竣工。戶型涵蓋一至三房住宅單位，以及兩至三房聯排別墅，所有戶型均配備私人露台。

項目發展商阿爾達房地產公司（Aldar）是阿布扎比最大地產發展商，擁有逾20年高端住宅項目發展經驗。

基滙資本執行合夥人、全球資本市場主管兼另類資產投資聯席主席吳燕安指，投資體現了對中東市場的創新及增長潛力充滿信心。基滙資本執行合夥人、中國區主管兼另類資產投資聯席主席彭慶邦稱，阿聯酋整體經濟多元化的推進，以及新型居留簽證政策相繼出台，共同提振了房地產市場信心。

阿爾達（Aldar）集團行政總裁Talal Al Dhiyebi表示，2025年第一季，阿爾達（Aldar）在阿聯酋的銷售額中有87%來自國際買家。基滙資本作為亞洲領先的投資機構，首次進入阿聯酋市場，反映外界對阿布扎比的經濟增長前景信心十足。