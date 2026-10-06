估值衝刺4000億！　內地AI獨角獸「月之暗面」傳明年首季赴港IPO

撰文：熊若晳
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即使歷經被控「出貓」和內地監管部門調查風波，投資人對內地人工智能公司月之暗面（Moonshot AI）的興趣有增無減。《彭博》消息稱，這家備受矚目的公司已經完成最後一輪私募融資，估值約500億美元（合計約3924億港幣），正推進明年第一季度在香港進行首次公開募股（IPO）。

在AI行業融資頻創紀錄之際，月之暗面IPO是香港最受期待的上市交易。今年7月，公司的開放模型Kimi K3面世後，迅速在全球市場打響知名度。在部分指標上，Kimi K3的表現幾乎可與OpenAI和Anthropic等公司的領先模型比肩。

《彭博》報道，該公司考慮IPO募資至多50億美元。目前，公司也已開始為了解投資者意向做準備，最快本月起與投資者進行初步會談。不過，討論仍在進行中，IPO的時間也可能變動。月之暗面未回覆置評。

不過，目前尚不清楚近期中國對AI行業的監管趨嚴是否會對公司的估值或IPO時間表產生影響。美國科技媒體《The Information》報導稱，內地監管機構對DeepSeek和月之暗面AI啟動數據安全調查。

2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）
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