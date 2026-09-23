爆「出貓」爭議後再涉數據洩露　Deepseek、月之暗面傳遭內地調查

月之暗面、Deepseek被控「出貓」後，現恐涉數據洩露風波。美國科技媒體《The Information》引述消息稱，內地網絡監管部門正在調查DeepSeek和月之暗面。此前Anthropic指，這兩家公司曾將敏感用戶數據轉送至Claude模型進行處理，疑似通過「蒸餾」改善自身系統。



報道指出，中國國家互聯網信息辦公室已派官員約談DeepSeek和月之暗面的高層和員工，目前監管部門的調查工作仍在進行中，當局正在深入評估這些違規行為的嚴重性與背後動機，因此尚未對涉事企業作出是否進行處罰的最終決定。

早前，Anthropic於9月10日發表一份長達154頁的報告，稱月之暗面在用戶不知情的情況下，向其聊天機器人發送近30萬條客戶請求。Anthropic認定，此類活動屬於「蒸餾」一部分，也就是開發者利用更強大人工智能模型產生的數據來改進較弱的系統。該公司認為月之暗面將從其系統獲得的回覆用於訓練自身的軟件。

報告亦指出，共有7家中國科技公司大規模違規使用其旗下的Claude系統，除了正接受實地調查的DeepSeek和月之暗面外，被點名的公司還包括阿里巴巴(9988)、智譜(2513)、商湯(0020)、MiniMax(0100)以及小米(1810)。