騰訊、寧德時代領投！　DeepSeek再吸金941億　總融資或衝1170億

內地AI獨角獸公司爭相上市，繼DeepSeek傳將於上交所科創板上市後，其最新一輪融資或至少鎖定941億（港元，下同）投資，大幅超過公司原定融資目標，為計劃於2027年初進行的首次公開募股奠定基礎。



《彭博》消息指，寧德時代和騰訊是領投方之一，融資即將結束。



騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，騰訊雲致力於將基礎設施、模型及AI Agent緊密結合，協助企業釋放AI的真正業務價值。

總融資或達1170億 設16萬枚華為AI加速器

DeepSeek最初尋求融資約585億，但其最新發布的V4 Flash超出市場對於AI模型性價比定義，對Anthropic和OpenAI等美國AI巨頭構成挑戰。因此，投資者興趣超出預期。根據已經簽署的投資條款書，最終融資規模可能接近1170億。

事實上，自2025年推出一款以更低成本達到矽谷同類模型能力的產品以來，創始人梁文鋒旗下這家初創公司憑藉技術突破迅速建立聲譽。

與其他AI企業一樣，DeepSeek需要投入巨額資金支持其在人工智能領域的發展。該公司計劃在內蒙古建設的大型數據中心部署至少16萬枚華為高端AI加速器，這可能形成目前已知規模最大的華為AI晶片集群之一。DeepSeek還正式開源面向華為AI晶片算力平台的基礎設施組件。