DeepSeek迎二次融資　估值衝上740億美元

自完成第一輪融資以來，DeepSeek將進行第二輪融資的消息就不斷傳來。8月27日，美國《華爾街日報》援引消息稱，中國人工智能（AI）初創公司DeepSeek正推進新一輪融資，計畫募資74億美元，用於研發和計算基礎設施建設，公司投前估值已達740億美元。



這一數字較第一輪融資完成時已大幅上漲。當時，DeepSeek融資500億元人民幣，包括騰訊在內的投資者對其的估值為3500億元人民幣。6月首輪融資完成交割後，市場就有消息稱，DeepSeek將迅速啟動第二輪融資，且至少於7月中旬就已開啟，但在7月底新一輪融資突然被傳暫停，其中一個原因是公司創始人梁文鋒對網上廣泛流傳的「面向投資者的會議實錄」感到不滿。

如今，DeepSeek即將重啟第二輪融資。知情人士透露，在最新一輪融資中，包括寧德時代、Monolith礪思資本、拾象科技在內的現有股東準備繼續向DeepSeek注入資金。此外，一些有地方政府背景的基金也計畫參與投資。

2026年7月，DeepSeek完成了公司首次外部股權融資，募資總額約510億元。在融資期間，DeepSeek創始人梁文鋒和投資人進行了一場近4小時的交流會。（騰訊科技）

知情人士稱，DeepSeek在第二輪投資中將允許投資者更加直接地參與。公司此前在第一輪融資時，要求大多數參與者通過將資金投入由梁文鋒管理的一家有限合夥企業進行投資。

如果上述安排最終落地，DeepSeek的股東結構將進一步向一家準備上市的公司靠攏。

《華爾街日報》稱，DeepSeek的年度經常性收入（ARR）已經達到5億美元，這無疑是一個利好信號，有助於公司在籌備潛在IPO（首次公開發行股票）之際向市場證明自身的商業模式。DeepSeek此前被曝已聘請銀行和顧問，為明年在上海上市做準備。

過去DeepSeek背後有梁文鋒創立的幻方量化提供資金、算力和工程積累，因此長期可以堅持「不融資、不急於商業化」的發展模式。市場上甚至一度有說法稱，DeepSeek此前曾拒絕過中國頂級風險投資機構和科技巨頭的多次融資提議。

但如今，DeepSeek已成長至「規模太大、資本投入太高」的階段，已不能再僅僅作為幻方量化的一個附屬項目了。業內人士稱，DeepSeek首輪融資額500億元人民幣，已占幻方量化800億元人民幣資產的60%以上。

今年DeepSeek首次決定接受外部融資，被視為AI行業資金需求激增、企業在激烈競爭中面臨更大人才壓力的一個信號。

DeepSeek在6月發佈的招聘公告中表示，公司正努力將所有部門規模擴大至少一倍，招聘方向覆蓋演算法、AI核心系統、基礎設施和運維等領域。

2025年6月30日，圖為Getty設計的一個顯示有deepseek標誌的手機螢幕擺放在人工智能字體的展示版前。（Getty）

美國科技媒體The Information在8月26日報道稱，DeepSeek今年前七個月用於AI基礎設施的支出約為110億元人民幣，包括租用AI伺服器、購買晶片和其他計算設備，算力投入進一步擴大。美國彭博社7月也爆料稱，DeepSeek計畫在內蒙古烏蘭察布新增1吉瓦算力。不過，相關報道並未得到DeepSeek確認。

這些擴張專案都需要資金。除了擴大融資外，DeepSeek也通過調整API價格來開源增收。以DeepSeek-V4-Pro為例，自8月17日起，其在新的高峰時段，緩存未命中輸入價格由3元升至9元，漲幅200%；輸出價格由6元升至27元，漲幅350%；緩存命中輸入則由0.025元升至0.30元，漲幅達到1100%。

隨著大模型技術不斷突破、算力需求不斷提升，中國AI大模型公司正加快融資步伐。阿里巴巴23日發佈公告，宣佈計畫向美國境外的非美國人士配售新股，配售總金額為800億港元，全部用於AI領域投資。另據《華爾街日報》報道，月之暗面在7月底完成了估值約315億美元（折合人民幣約2100億元）的F輪融資，公司估值約500億美元，並可能以此為基礎尋求在香港上市。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

