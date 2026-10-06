美股｜道指至收市升253點　標指納指再破頂

美國債息回落，油價企穩，美股周二（10月6日）造好，納指及標指同創盤中及收市新高。道指日內曾漲404點，至收市仍升253點。納指最多曾升245點或0.89%，至收市仍升0.76%；標指曾升70點或0.90%，至收市略為收窄至升0.71%。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月7日

【04:38】Nvidia創盤中新高 SK海力士跌逾6%

道指收市報51,521.28點，漲253.38點或0.49%；納指收報27,599.79點，升122.48點或0.45%；標普500指數收報7,818.93點，漲44.98點或0.66%。

其中，AI晶片龍頭Nvidia股價曾升上每股243.37美元，再創盤中新高紀錄，使其市值逼近6萬億元，穩居全球市值最高公司。不過，其升幅隨後大幅收窄，至收市微漲0.14%。

其餘美股七雄幾乎全面上漲，蘋果公司升0.22%、Alphabet升0.35%、Tesla升0.51%、微軟漲0.78%、Amazon漲1.95%；Meta則跌0.41%。

另外，SK海力士ADR跌6.39%。

【04:03】中概股指數收漲0.31%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.31%。其中，阿里巴巴ADR跌1.39%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【03:33】油價微升 美元指數失守102

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報89.44美元﻿，漲0.01美元或0.01%；倫敦布蘭特期油每桶收報100.58美元，升0.26美元或0.26%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.83，跌0.33%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.12，較前一個交易日約升0.07%。

【03:31】現貨金價上升 Bitcoin報8.55萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,171.71美元，漲31.24美元或0.75%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,505.74美元，24小時內約跌0.2%。

【03:22】恒指夜期收報24,272點 低水9點

恒指夜市期指收報24,272點，升18點，較恒指收市24,280點，低水9點，成交8,299張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間10月6日

【22:46】Nvidia微軟Amazon升逾 1%

道指最新報51,544點，升276點或0.54%；納指最新報27,687點，升209點或0.76%；標普500指數現報7,828點，升54點或0.71%。

重磅科技股方面，微軟升1.70%、Amazon漲1.44%、Nvidia現升1.40%、Tesla漲0.48%、蘋果公司（Apple）升0.15%。

【22:44】油價跌近2% Bitcoin現報8.6萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶87.87美元，跌1.56美元或1.74%。布蘭特原油期貨最新每桶報98.35美元，跌1.97美元或1.96%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,304.69美元，24小時內約升0.8%。