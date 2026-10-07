AI末日論丨摩通戴蒙稱AI帶來未知漏洞　Mythos問世後風險飆10倍！

摩根大通執行長傑米·戴蒙表示就人工智能風險發聲，稱Anthropic PBC的人工智能模型Mythos大幅增加了全球網絡安全風險。



AI帶來的風險「在Mythos出現後增加了10倍」，戴蒙周二接受彭博電視採訪時表示。「AI帶來了我們此前不知道的漏洞，而在此之前，我們一直都很擔心網絡安全問題。」

報道指出，今年早些時候進行安全測試期間，Mythos訪問了互聯網並採取未經授權的行動，促使Anthropic重新評估先進模型可能以開發者從未預料到的方式執行任務，從而帶來風險。在一些情況下，AI模型曾試圖向線上軟件添加有害代碼，這是近期一系列安全事件中的最新案例，也進一步加劇了外界對於AI供應商無法完全控制其模型的擔憂。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

OpenAI和Anthropic都已公開承認，在測試模型期間曾無意中侵入包括Hugging Face Inc.在內的多家機構系統。

「不利的一面顯然就是你看到的有關AI智能體、Mythos以及所有這些可能製造麻煩的東西，這種擔憂是合理的，是真實存在的，」戴蒙向彭博說。「我不會因為‘這是否構成生存威脅’而陷入恐慌。我們在做的是卷起袖子，著手解決問題。」

在這場涉及廣泛話題的採訪中，戴蒙還表示，數據中心應該建在當地社區支持的地方。

他說：「有很多州願意接納，而且擁有電力供應。」