AI末日論丨OpenAI因安全隱患　暫緩發布Astra模型最新版本

「AI末日論」之聲日此起彼落，OpenAI最新宣布暫緩發布其Astra人工智能(AI)模型的最新版本，因為後者在安全評估中的表現不及當前版本。

據彭博報道，OpenAI安全系統負責人Saachi Jain周一在聲明中表示，公司認為這款模型在「遵守任務範圍和授權限制，以及向用戶說明完成了哪些工作」方面的表現未達到預期。

不過，這款名為GPT-6.1 Astra的模型在所謂「模型懶惰」方面有所改善。「模型懶惰」是指模型未能完成任務等問題。

報道續指出，OpenAI此前披露了一系列安全事件，其AI智能體曾入侵外部系統，加劇了外界對於AI脫離人類控制的擔憂。該公司上周表示，在再次發生模型逃逸事件後，已暫停在能力最強的模型上進行涉及工具使用的訓練。

OpenAI行政總裁奧特曼。（Reuters）

Jain在聲明中表示，公司無論是在內部開發模型，還是將模型交給用戶，都希望確保開發過程安全；而在向用戶發布模型時，公司對安全性和對齊的要求尤其高。

OpenAI周二將在舊金山舉行年度開發者大會。這項為期一天的活動通常用於發布面向開發者的新軟件和功能，執行長Sam Altman定於當天上午發表講話。

《華爾街日報》此前報導了GPT-6.1 Astra暫緩發布的消息。