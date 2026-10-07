強積金 | GUM料今年回報僅6至7%　恒指年尾看2萬5　資金續淨流出

GUM今日（7日）公佈2026年第三季強積金成績表。年初至今截至9月30日，強積金綜合指數上升6.2%，人均賺1,762元，年初至今則人均賺20,287元。但若單計9月表現，則人均蝕5,061元。



年初至今人均賺約2萬 單計9月蝕5061元

GUM 首席投資總監劉嘉鴻表示，按目前情況來看，預計今年全年強積金回報會介乎6至7%，不如去年約16.7%。相較較為看好美股表現，對中港股至年尾前表現則未感樂觀，在缺乏中央刺激政策情況下，料僅會表現平穩，恆指年尾目標價2萬5。

GUM 策略及投資分析董事雲天輝預計，短期內港股資金淨流出，而美股資金淨流入趨勢將持續。目前美股基金佔總資產比例，已超越港股的約22%。

圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

高風險成員可考慮環球股票基金 低風險為保守基金

劉嘉鴻表示，美國聯儲局9月啟動加息，市場預期年底前或會再加息一次，加上 10 年期美債孳息升至 2007 年以來高位，為市場帶來一定風險，但全球經濟暫未見衰退跡象，高風險投資者仍可考慮配置環球股票基金，並留意受惠人工智能發展的美國股票基金。中風險成員可考慮預設投資策略核心累積基金。

而低風險成員則可考慮強積金保守基金，既受惠於高息環境，波幅亦較低。至於為何不對低風險成員推薦債券基金，他解釋，美國加息環境下，美債息仍有進一步上升風險，而價格預計將下跌，這將反映在基金回報中，意味有機會繼續錄得負回報，相較保守基金和定存類似，近乎零風險投資。

美國聯儲局9月啟動加息，市場預期年底前或會再加息一次

亞洲股票基金表現最佳 港股錄負回報3.8%表現最差

各資產類別中，亞洲股票基金包括台日韓股票，年初至今表現最佳，回報達24.3%，主要受惠於 Al 基建、記憶體及半導體等強勁需求，惟第三季受7月AI估值疑慮引發半導體股回調影響，季內回落2.8%。相較香港股票基金則年初至今表現最差，下跌3.8%。

其他基金方面，環球債券基金及港元債劵基金年初至今分別下跌3.0%及2.5%。相反，利率高企有利強積金保守基金回報，該類別過去12個月錄得約2.0%的穩定正回報，同期環球債券基金則下跌3.1%。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

料全年基金轉換額達747億 創五年新高

資金流向方面，今年首八個月基金轉換額約為 498億港元，雲天輝預計，若按此比例推算，全年轉換額有望達747億港元，較2025年全年的595億港元增加約25.5%，預料將創5年新高。主因一是所有強積金計劃已接入積金易平台，換更方便；主因二是不同資產類別的回報差異擴大，令愈來愈多成員明白主動管理強積金的重要性。

港股基金淨轉出逾100億港元

值得留意的是，年初至今，美國股票基金估算淨轉入約121億港元，繼續是強積金成員的熱門選擇；亞洲股票基金及日本股票基金分別錄得約 37億及12 億港元淨入，三者合共吸資約170億港元。相反，港股基金（包括追蹤指數）年初至今淨轉出逾100 億港元。