伊朗局勢｜GUM稱於3月初強積金人均蝕1.36萬　年內回報縮至1202元

美國與伊朗衝突升級及霍爾木茲海峽受阻，導致3月初環球金融市場大幅震盪，強積金亦錄得明顯調整。強積金顧問公司GUM指出，在3月首9日，強積金計劃人均虧損 13,610 港元，促使年初至今正回報僅剩1,202元。



GUM表示，強積金綜合指數於3月的首9日下跌 4%，令年初至今升幅急速收窄至僅0.4%。三大資產類別中，股票基金跌幅最大（跌5.1%），完全抹去年內累計升幅；混合資產基金亦下跌4.5%，但仍維持1%的年初至今正回報。固定收益基金相對穩定，僅輕微下跌0.32%，年內仍錄得0.4%增長。

GUM首席投資總監劉嘉鴻指：「伊朗發動報復行動封鎖霍爾木茲海峽，導致國際油價急升、環球股市大跌，強積金今年升勢幾近全失。年初至今回報領先的亞洲股票基金從2月尾的15.9%回落至約5.5%，但暫時仍為今年平均表現最好的基金類別。強積金綜合指數目前守住0.4%正回報。目前市場逐漸回穩，若戰火停息，沒有演變成持久戰，強積金第一季仍有機會錄得正回報。」

積金局指強積金是跨越40年的長線投資，無人能準確預測未來市場走向，應做好分散強積金投資，應對市場波動所帶來的風險和影響。（積金局提供圖片）

積金局提醒強積金計劃成員，商業機構經常發放的強積金單月投資表現數據，都是一些十分概括的數字，反映400多萬計劃成員集體投資決定的合計平均數，與個別計劃成員的投資回報並沒有直接關係。計劃成員接收有關資訊時必須留意，避免受誤導以短炒的角度看待強積金，這樣對管理強積金會構成負面影響，導致計劃成員「高買低賣」，蒙受不必要的損失。

當局又表示，強積金是跨越40年的長線投資，無人能準確預測未來市場走向，大家應做好分散強積金投資，以應對市場波動所帶來的風險和影響。當局認為計劃成員應好好利用強積金制度提供不同市場及資產類別的強積金基金的優勢，定期審視自己的強積金投資，並建立一個多元化的投資組合以分散風險。