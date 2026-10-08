DeepSeek估值或達5860億！　僅限國資與巨頭參股　傳明年初IPO

內地AI初創龍頭Deepseek早前傳出融資規模翻倍至1172億港元後，CNBC消息稱該公司正在嚴格篩選潛在投資者，拒絕由個人投資者出資設立的私募投資基金，並將投資者主要限制在政府和企業資金範圍內。



CNBC報道，Deepseek受到國有背景基金、中國上市公司投資部門及風險投資機構的強烈關注。目前，國有背景基金和企業投資者正競相入股。

據彭博早前報道，騰訊(0700)和電池製造商寧德時代(3750)是Deepseek本輪融資的最大的支持者。此外，吉利汽車(0175)及投資管理機構Monolith Management，以及正心谷資本(Loyal Valley Capital)已承諾參與本輪投資。

5月21日，在第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會上拍攝的騰訊展台。（新華社）

估值或升至5860億

CNBC稱，DeepSeek今年首次引入外部資本，本輪集資最初設定的目標為500億人幣（合計約586億港元），現已增加至超1000億人幣（合計1172億港元）。

DeepSeek尋求的估值約為5860億港元。集團首輪外部集資於6月完成，籌集資金約586億港元，當時一份相關的投資者備案文件顯示，公司估值約為4102億港元。DeepSeek同時計劃在2027年初進行首次公開招股(IPO)。