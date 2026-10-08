美10年債息衝上5.3厘　歐美國債遭拋售　中國成例外之謎拆解

中東戰爭令油價及通脹面臨上升壓力，加上本身巨額債務負擔憂慮，環球債市出現拋售潮，包括美國在內的多國債息飆升，創下數十年高位。而中國國債則呈相反走勢，其價格今年以來不斷走高，推動中國10年期國債收益率近日一度降至1.7%的低位，比同期限的美國國債約5.3%收益率，足足低了3個多百分點，也遠低於英國、法國及日本等。



中東戰爭令油價及通脹面臨上升壓力，加上本身巨額債務負擔憂慮，包括美國在內的多國債息飆升，創下數十年高位，而中國國債則呈相反走勢。（Reuters）

中國10年期債息較美國低3個百分點 面對的經濟挑戰完全不同

《華爾街日報》報道引述ING大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，中國正在逆全球大勢而行，經濟上面對的挑戰，和美國等其他高國債息國家完全不同。

報道指出，儘管中國出口保持強勁，但在消費疲軟和持續多年的房地產低迷拖累下，中國經濟的其他領域依然處於低迷狀態。通脹雖有所回升，但遠未像在美國和其他地區那樣成為突出問題。

過低的收益率同樣也是隱患

不管，正如債券收益率飆升會給經濟帶來難題一樣，過低的收益率同樣也是隱患，因為低收益率會減少儲蓄者的收益，迫使他們存下更多現金來實現財務目標，進而拖累整體消費。報道指出，低收益率還會釋放出經濟增長前景黯淡的信號，削弱企業的招聘和投資意願。同時，這還可能引發對高收益的爭奪，將投資者推向風險更高的資產，進而破壞金融穩定。

就在2024年，中國政府還對低收益率深感擔憂，以至於曾制定計劃通過賣出國債來引導收益率走高。然而今年以來，中國人民銀行不僅沒有賣出債券，反而成了淨買家。

相比普通家庭，中國各家銀行才是中國國債更大的買家。﹙路透社﹚

較低的借貸成本有助於提振經濟

Capital Economics中國經濟主管Julian Evans-Pritchard表示，這說明中國政府樂於看到債券收益率維持在較低水平，因為較低的借貸成本有助於提振經濟。

儘管如此，中國偏低的國債收益率仍表明，中國龐大的儲蓄資金面臨著投資機會有限的環球。而資本管制將居民的家庭積蓄封閉在境內。房地產曾是中國儲蓄者最青睞的財富避風港，但樓市低迷意味著這一渠道已不再靈驗。中國股市偶爾會出現短期的狂熱，但長期的投資回報卻一直慘淡。這就導致普通家庭除了重倉債券的理財產品之外，幾乎找不到其他放置積蓄的地方。

Julian Evans-Pritchard表示，中國依然存在儲蓄過剩的問題，其中很大一部分資金最終都流入了債券市場。

相比普通家庭，中國各家銀行才是中國國債更大的買家。由於經濟放緩導致信貸需求疲軟，商業銀行紛紛轉向債券市場以擴充資產規模。截至今年8月，中國銀行業持有的債券規模已達人民幣29兆元，是2022年持倉量的兩倍多。