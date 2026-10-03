寧買美債唔再買港樓！小斯親揭逾億購北角樓做按揭唔full pay原因

《香港01》理財節目《同你搵錢》，教你理財貼士，解決生活中遇到的理財問題和陷阱，拒絕做「水魚」，慳到錢之餘，還有錢落袋。今集邀請到信用卡專家小斯，他港大畢業後進入 Big 4 做會計，但後來就轉戰旅遊與信用卡領域，成功打造個人平台，被網民封為「最賺錢 KOL」，更豪擲 1.368 億買入北角豪宅海璇 II！但小斯在節目中告誡年輕的自己「不要買樓」，還即場拆解信用卡避坑貼士。即刻睇片了解小斯的「搵錢」攻略！



放棄 Big 4「穩陣」路 機會成本低轉行做 KOL

小斯於港大主修會計及金融，畢業後順理成章進入四大會計師事務所（Big 4）工作。他表示，當初並沒有打算放棄Big 4的工作，原本甚至希望兩邊兼顧，直至接受第一次訪問後，開始獲得更多工作機會，發現KOL工作都可以全職試試。他憶述，當時在Big 4其實只工作了一年半，工資也只有一萬兩千元，加上當時自己尚未取得會計師專業牌照，因此轉行的機會成本相對較低。

對於網友金句：論收入「醫生律師，不如小斯」，他回應指醫生和律師等的專業資格是一輩子的。「錢可能賺到一筆，不代表賺到第二筆，專業人士厲害好多。」

小斯（IG：@siuc.flyformiles）

不怕 AI 取代 相信每個領域都會有「小斯」

談到 AI 技術迅速發展，小斯直言完全不擔心被取代，因為 KOL 的親和力和性格等特質難以被複製，AI 反而能成為協助他快速撰文出帖以及整合實時資訊的好幫手。他亦看好新一代 Gen Z KOL 在運動、生活等各個領域發揮所長，讓整個行業百花齊放。

「開源比節流重要」 有物慾你才會努力賺

談及理財習慣，小斯表示自己不會單純把錢放在銀行「儲起」，反而認為「開源重要過節流」。他提醒，不要把資金長期閒置，至少也要安排部分資金作定期等配置。他又形容自己「物慾很高，喜歡就買」，但因此「有物慾你才會努力賺」。小斯分享，大學二年級時曾因想前往日本旅行而努力賺錢，所以在一年級時就努力儲錢，翌年便可以到日本消費，半年間花費逾10萬元。

天價上車仍撐租樓 買樓並不代表成功

小斯早前以約1.4億元購入北角豪宅作自住用途，談到買樓，他坦言撇除自己的個案，其實認為租樓「划算一點」。因為租樓不用承擔首期、管理費等部分置業成本，亦可以避免首期資金所涉及的機會成本。

至於自己為何仍選擇買樓，他解釋，主要是因為想住在自己喜歡的單位，而且希望可以自行改動室內設計，因此認為買樓可以滿足自己的居住需要。

他亦不認同「買到樓才代表成功」的觀念，認為成功可以有不同定義，有人追求名氣，有人追求收入，亦有人重視個人快樂。

「佛系」簽賬每百萬會蝕底4萬！

作為資深信用卡專家，小斯在節目中拆解「佛系」玩家與精明玩家的回報差距。他以一年簽賬 100 萬港元為例，一般「佛系」消費者的回贈約 1%，但若精算各項優惠與簽賬渠道，回報率可拉高至 5% 至 6%。兩者一年光是基本回贈就相差 4 萬港元！

小斯又指最信用卡最划算的做法是先賺取迎新優惠 ，等冷河期（半年至一年）過後再cut card。同時要注意商戶類別陷阱，例如有大學餐廳在銀行系統中被註冊為「教育機構」而非「餐飲」，這會導致簽賬時無法獲得餐飲高額回贈。