AI 雙雄渡劫！　OpenAI收入「縮」180億　Anthropic遭諷最荒謬IPO

英國《金融時報》報道，美國超級智能(SI)初創公司OpenAI告知投資者，截至今年9月底，集團年化收入錄得約500億美元，較上月下旬廣泛報道的680億美元低近200億美元。CNBC隨後亦證實上述消息，稱其先前680億美元的數字包含來自OpenAI合作夥伴的總收入。



美 AI 股多數收跌逾 2%

OpenAI披露500億美元年化收入數字，將有助投資者把OpenAI與主要競爭對手Anthropic進行更直接的比較。不過，OpenAI發出的預警加劇超級智能泡沫憂慮，英偉達週四股價收市滑落2.9%，超微半導體(AMD)降低3.9%，英特爾急瀉5.3%；亞馬遜倒退2.3%，微軟降低1.4%。

除年化收入外，OpenAI還強調集團第三季整體年化增長率(run rate growth)錄得77%，同期企業業務的年化增長率為107%。

2026年9月29日，美國加州，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）在三藩市舉行的OpenAI年度開發者日活動上發表講話。（Reuters）

OpenAI上市迎考驗 Anthropic遭評「2026最荒謬IPO」

OpenAI正面臨向投資者證明其8520億美元估值合理性的壓力，同時也為備受矚目的首次公開招股(IPO)做準備，OpenAI已於6月向美國監管機構秘密提交招股說明書，公司高層也暗示計劃於2027年上市。

Anthropic也正在籌備大規模IPO，尚未正式披露上市計劃時間，但一直在與潛在投資者會面。今年8月，Anthropic據報告知投資者，截至7月底的年化收入達到650億美元。路透引述一份洩露的招股說明書報道，Anthropic去年營收為46億美元，同時錄得420億美元淨虧損。

市場消息指Anthropic尋求的估值高達2萬億美元。獨立金融研究機構New Constructs在本周二發布的報告中，將Anthropic即將進行的IPO形容為「2026年最荒謬的IPO」，並給Anthropic的估值僅為1500億美元。