Meta封殺TikTok廣告！　禁令擴至美加與亞洲︰無義務刊登對手廣告

除了AI競爭外，中美互聯網科企亦角力不斷！週四，Meta開始全面限制字節跳動在其平台上發布廣告及付費推廣內容。字節跳動目前仍負責TikTok美國業務的關鍵部分。



Meta表示，該禁令將在美國、加拿大、埃及、印度尼西亞、日本、泰國和越南生效，同時也適用於在這些國家投放導流至TikTok及字節跳動其他產品廣告的第三方廣告商。



據《彭博》報道，Meta發言人Chris Sgro（施格羅）在電子郵件聲明中表示：「我們沒有義務刊登來自競爭對手的廣告，而對方的目標正是把用戶從我們的應用引流出去。拒絕向競爭對手提供推廣服務，是各行業普遍存在的正常商業做法。我們將繼續通過產品品質和用戶體驗展開競爭。」

Meta旗下的Facebook、Instagram及Threads軟件應用程式。

Meta入華無門 TikTok早前限IG投廣

《彭博》指出，Meta與TikTok多年來一直競爭激烈，儘管雙方競爭存在一個關鍵的不對稱因素：TikTok能夠在Meta最重要的市場美國開展業務，而Meta卻無法進入TikTok最重要的市場中國。

上個月，TikTok推出多項措施，提高用戶從其平台跳轉至其他社交媒體的難度，包括取消用戶個人主頁中的Instagram專屬連結。此外，TikTok還拒絕刊登Meta投放的廣告，或因相關廣告呼籲TikTok在兒童安全問題上作出與Meta類似的承諾。

TikTok和字節跳動未立即回應置評請求。