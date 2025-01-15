外電指若禁令不獲推翻　TikTok在美業務1月19日關閉

美國科技新聞網站《The Information》引述知情人士報道，字節跳動（ByteDance）旗下短片分享平台TikTok計劃於下周日（19日）在聯邦禁令生效當天，對美國用戶關閉這項應用，除非最高法院介入阻止禁令生效。



另《路透》引述TikTok致員工的內部備忘錄報道，該公司領導層表示，即使最高法院不推翻強制出售美國TikTok或在美國禁止TikTok的法律，公司也計劃繼續向美國員工支付工資。TikTok在美國有7,000名員工。

TikTok在美員工7000名

該公司在致員工的備忘錄內再三強調，員工的福利是重中之重，因此最重要是美國員工的就業、薪酬和福利是有保障，即使在1月19日截止日期之前，這一情況仍未得到解決，公司的辦公室也將繼續開放。

2021年7月13日，在智能手機上可以看到Facebook、TikTok、Twitter、YouTube和Instagram等社交媒體應用程式。（Reuters）

備忘錄強調員工福利屬重中之重

最高法院若在下周日前沒有阻止該法律的實施，蘋果公司或谷歌（Google）的應用商店將禁止新下載TikTok，現有用戶仍可以在一段時間內繼續訪問該應用，但由於其他公司將被禁止向TikTok提供支持，其服務將降級並最終停止運作。