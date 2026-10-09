中國低融資成本吸外資發行人　熊貓債資金出境逾1300億創新高！

環球債市出現拋售潮，包括美國在內的多國債息飆升，創下數十年高位，而中國則呈相反走勢。外電報道稱，境外發行人轉向少數融資成本相對較低的市場，推動了中國熊貓債發行成長，募集所得的低成本資金正加速流向海外。而今年以來發行的熊貓債中，超過40%明確將募集所得匯出境外使用，涉及金額不超過1,308億元人民幣，無論是出境債券數量佔比，還是資金規模，均創歷史新高。



今年以來發行的熊貓債中，超過40%明確將募集所得匯出境外使用，涉及金額不超過1,308億元人民幣，無論是出境債券數量佔比，還是資金規模，均創歷史新高。

超過40%明確將募集所得匯出境外使用 創歷史新高

據彭博匯編的數據顯示，今年以來，非中資背景的境外發行人通過熊貓債融資1155億元人民幣，是去年全年的兩倍，接近2023年總額的六倍。與此同時，外資發行人佔年迄今熊貓債發行的比重達到47.1%，為2009年以來最高。

離岸人民幣債券市場同樣快速擴張。彭博匯總的數據顯示，今年以來點心債發行已經超過去年創下的紀錄，達到1萬億元人民幣，非中資發行人的佔比從23%升至35%。

非中資發行人佔比升至35%

報道稱，中國的低利率環境，為境外發行人提供了全球少有的低成本融資渠道。隨著境內外利差擴大和跨境融資限制放鬆，資金外流規模仍有成長空間，並可能進一步推動人民幣的跨境使用。與此同時，資金加速出境也將考驗監管層如何在推動人民幣國際化與防範跨境資本流動風險之間取得平衡。

標普信評信用研究與技術部總監王雷表示，隨著政策鬆綁，以及外資所佔比越來越大，熊貓債推動了人民幣升級成一種跨境融資的貨幣。資金出境後，可以用於境外貸款、貿易結算或者是投資等，熊貓債對提升人民幣在全球貿易中的占有率起到一定作用。

截至本周四，中國10年期國債息在1.68%附近，遠低於美國同期限國債殖利率5.23%和日本的3.09%。在內需疲弱、通膨低迷背景下，市場對中國利率進一步下降仍有預期，與全球主要經濟體的融資成本形成鮮明反差。