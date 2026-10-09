王維基再開戰！HKTVmall鬥減價升級　揚言定價必定平過兩大超市

香港科技探索（1137）副主席兼創辦人、「魔童」王維基繼續打價格戰！香港科技探索旗下網上購物商場HKTVmall表示，會透過抄價及格價系統跟貼兩大超市價格，聲稱「定價必定平過兩大超市」。此外，將於本周末（10月10日至11日）推出「鬥減價」推廣，誓要做到「平上加平」。



貴過超市即跟進 靠AI格價搶客

公司表示，全場逾萬款兩大超市有售的產品，每日由抄價專員走訪實體超市，並以人工智能系統進行網上抄價，再以「格價系統」跟貼超市價後再減。若客戶發現HKTVmall定價未跟貼兩大超市，或高於兩大超市，可透過HKTVmall應用程式的格價功能提交資料。公司會即時跟進，並派抄價專員到超市核實，確認後調整價格。

王維基繼續打價格戰，旗下HKTVmall表示，會透過抄價及格價系統跟貼兩大超市價格，聲稱產品「定價必定平過兩大超市」。(資料圖片)

十萬款產品折上折

周末推廣方面，公司指出，兩大超市有售的同款產品涵蓋超市、個人護理、寵物食品及嬰兒奶粉尿片等，會於「格價系統」跟貼超市價後再減；連同熱賣產品，合共接近十萬款產品可享額外85折。另有超過四十萬款兩大超市無出售的糧油食品雜貨，可享額外95折。公司稱，兩大超市同期只有單日88折。

送貨及自取安排方面，買滿699元並選擇送貨上門，或買滿99元並於O2O門市或合作自取點等超過550個自取點取貨，須輸入指定推廣碼，系統會自動計算適用的85折或95折。

另外，HKTVmall今日（9日）加推全場保健產品及指定個人護理用品限時85折。公司稱，該折扣高於連鎖藥房。送貨上門滿288元，或門市自取不設消費門檻，在輸入指定推廣碼後可享85折。