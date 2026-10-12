證券無紙化丨6機構獲證監核准　中央證券及卓佳搶先提供相關服務

無紙證券市場制度將於今年11月16日實施。香港證監會今日﹙12日﹚表示，核准6家公司作為核准證券登記機構，包括寶德隆證券登記有限公司、香港中央證券登記有限公司、證券登記有限公司、香港經理秘書有限公司、卓佳證券登記有限公司，以及聯合證券登記有限公司。

他們獲核准繼續提供其目前提供的證券登記機構服務。

當中，香港中央證券登記及卓佳證券登記已獲核准提供與無紙證券市場相關的服務，並將成為首批可提供此類服務的核准證券登記機構。證監會稱，將適時審閱及考慮其他的申請。

證監會指出，在無紙證券市場制度實施後，訂明證券的上市發行人，包括股份、預託證券、合訂證券、認可集體投資計劃單位，以及相關股本權證或供股權利，須在任何時刻都委任核准證券登記機構，以維持其持有人登記冊。如上市申請人的證券於今年11月16日後以無紙形式上市，他們便須委任獲核准提供與無紙證券市場相關的服務的核准證券登記機構。現有發行人則須在5年內參與新制度。

證監會又稱，上市申請人及現有發行人應繼續與其各自的證券登記機構聯，以便為參與無紙證券市場制度作好準備。