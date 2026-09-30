中證監前主席易會滿涉受賄被公訴　濫用上市審批權　收受巨額財物

中證監前主席易會滿去年9月落馬被查。《新華社》9月30日報道，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對易會滿作出逮捕決定，由山東省青島市人民檢察院審查起訴。近日，青島市人民檢察院已向青島市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，易會滿利用擔任中國工商銀行江蘇省分行黨委副書記、副行長，中國工商銀行江蘇省分行黨委書記、行長，中國工商銀行黨委委員、副行長，中國工商銀行黨委副書記、行長，中國工商銀行黨委書記、董事長，中國證券監督管理委員會黨委書記、主席等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

中證監前主席易會滿涉受賄被公訴。（微信@中國新聞網）

據早前報道，2024年農曆新年前夕，中共中央對外宣布，免去易會滿中證監主席、黨委書記職務。彼時，距離易會滿從2019年1月調任中國證監會，已滿5年，易會滿在2019年1月26日接任劉士余出任中證監主席。

今年4月30日，易會滿被「雙開」（開除黨籍及開除公職）。官方通報指易會滿搞權色、錢色交易；利用職務便利為他人在職務提拔、上市審批、融資貸款等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，易會滿1964年出生於溫州市蒼南縣，為中共黨員，擁有北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位，南京大學管理學博士學位。