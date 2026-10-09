證監梁鳳儀：延長現貨交易時段　港交所今季發布討論文件

證監會行政總裁梁鳳儀在今早一論壇時提到，延長交易時段將率先在衍生產品市場推行，而港交所（0388）會在今季就延長現貨市場交易時段發布討論文件，屆時歡迎大家提出意見。



梁鳳儀表示，延長交易時段將率先在衍生產品市場推行。此舉有助投資者及時應對跨越不同時區且瞬息萬變的環球市場步伐，以確保香港保持競爭優勢。

她補充，長遠延長交易時段的政策將輔以其他有望落實創新措施，例如代幣化貨幣及數碼港元結算安排。這些措施配合起來，可讓投資者更靈活地因應最新市場資訊來調整倉位及管理風險，並透露港交所將於第四季就延長現貨市場交易時段發表討論文件。

港交所（0388）會在今季就延長現貨市場交易時段發布討論文件。（資料圖片）

將推行跨市場保證金安排

她指出，證監會將繼續支持香港交易所完善其風險管理框架，包括擴大可作保證金對銷的合資格產品範圍，以及改良壓力測試情景，以減少不必要地多收保證金的情況和降低抵押品扣減率。

梁鳳儀提到，下一步的重要工作就是推行跨市場保證金安排，目前在不同市場進行交易參與者必須分別向不同結算所提供保證金，造成抵押品被套牢的情況。證監會正與港交所合作，研究在其旗下結算所之間推行保證金對銷安排，務求在風險受控前提下，釋放資金以提高使用效率。

她又指，另一項工作是非現金抵押品的運作安排，港交所旗下場外結算公司將精簡流程，讓債券提存可於同日完成結算。正力爭於今年內推出這項措施，以提升非現金抵押品的融資工具屬性。