債券市場正開始替全球央行分擔一部分緊縮壓力，通過自行推高借貸成本，減少了央行為控制通膨所需實施的加息次數。



借貸成本上升 正蔓延到抵押貸款和高收益債券

經歷數周拋售後，殖利率飆升至多年高位，在決策者沒有採取進一步行動的情況下，金融環境已趨於收緊。交易員們由此下調了加息預期。彭博匯編的數據顯示，自9月中旬以來，八個主要經濟體互換市場所計入的加息幅度已合計下降近200個基點。

債券拋售潮幾乎沒有減弱的跡象。從美國到日本再到法國，對財政支出的擔憂促使投資者要求更高的風險補償。與此同時，大量與人工智能(AI)相關的債券發行不斷吸納走市場資金。

借貸成本的上升正蔓延到抵押貸款和高收益債券市場，這在一定程度上抑制了經濟，實現了央行原本需要通過進一步上調政策利率才能達到的效果。

據彭博報道，「市場對收緊的預期越強，金融環境就會越趨緊，」管理著1.9萬億美元資產的T. Rowe Price的國際固收業務主管Ken Orchard指出。「而金融環境越趨緊，央行最終可能需要 —— 或能夠 —— 採取的緊縮行動就越少。」

彭博匯編的數據顯示，交易員目前預計八個主要經濟體將合計加息539個基點，低於9月時預測的717個基點，當時的預期達到了2022年以來的最高水平。對澳大利亞加息預期的降幅最大，其次是歐元區，再之後是韓國和加拿大。

八個主要經濟體互換市場所計入的加息幅度已合計下降近200個基點。（VCG）

更高殖利率 或能減輕央行負擔

全球政府債券的平均殖利率已攀升至4%以上，創2000年以來最高水平，這引發了人們對臨界點究竟在何處的疑問。更高的殖利率或許能在一定程度上減輕央行的負擔，但如果央行過於關注提振經濟成長，投資者可能會質疑其抗通膨的決心，並要求獲得更高的溢價才願意持有長期債券。

「各國央行最終必須平衡成長目標和短期通膨風險，」摩根大通私人銀行亞洲利率與外匯策略主管Yuxuan Tang表示。「鑒於戰爭影響正加大經濟成長面臨的下行風險，我們認為目前大多數利率市場對進一步加息的定價過高。」

對投資者而言，這或許會讓債券再次顯得具有吸引力。Tang表示，優質固收資產值得買入，因為它們仍然是抵禦通膨和成長放緩的最佳工具之一。他還補充說，過去一個月殖利率的大幅上行已顯著改善了風險回報比。

美國國債投資機會升

德意志銀行目前看到了美國國債的投資機會。「我們認為，至少從能源角度來看，這種情況不會永遠持續下去，」該行駐法蘭克福的私人銀行全球首席投資官Christian Nolting表示。「能源形勢將好轉，通膨也在回落。從這個角度來看，我不認為我們正處在一個完整的加息周期中。」

巴克萊策略師表示，市場已經緩解了聯儲會的一些壓力。「金融環境的部分收緊與市場對聯儲會進一步加息的預期無關，」他們寫道。「在其他條件不變的情況下，這應當會降低聯儲會加息的緊迫性，即使其風險管理框架仍偏向於進一步收緊政策。」

但並非所有人都認同這一觀點。一些人士認為，市場依然低估了加息風險，戰爭導致的高油價將持續推升通膨壓力。

大華繼顯私人財富管理總監Kenneth Goh稱，即使經濟成長受損的跡象越來越難以忽視，央行暫停加息，但財政方面的擔憂仍可能限制長期債券殖利率的回落空間。