海底撈香港推大學生優惠！享全日制69折 5分店適用＋時段限制一覽

撰文：奶茶妹
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大學生聚會打邊爐又有抵食選擇！火鍋品牌海底撈於香港推出「大學時光『惠』在海底撈」專屬折扣，凡持有香港本學年有效的全日制大學學生證（副學士至博士），即可享單點菜式69折優惠，而且優惠長期有效，只要在指定時段入座即可享受折扣！即睇下文優惠詳情、適用分店及條款細則！

海底撈香港推出「大學時光『惠』在海底撈」專屬折扣。（圖片來源：海底撈香港）
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優惠詳情與適用時段

是次優惠特別適合宵夜黨與放學後聚會的大學生，平日與週末均設有指定適用時段：

星期一至五（公眾假期除外）：

17:00前離座；或

22:00後入座

星期六及星期日：

22:00後入座

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（Facebook@海底撈香港 Haidilao Hongkong）

香港5大分店全覆蓋

優惠適用於全港5間海底撈分店，方便各區學生就近聚餐：

九龍區：油麻地分店、尖沙咀分店

港島區：銅鑼灣分店

新界區：荃灣分店、將軍澳分店

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（Facebook@海底撈香港 Haidilao Hongkong）

必睇條款及注意事項

想順利享受69折優惠，結帳前記得留意以下幾項細節與限制：

適用對象：必須出示本學年有效的香港「全日制」大學學生證（副學士至博士），限本人使用及單桌享受。兼讀制及持續進修課程學生不適用。

折扣覆蓋範圍：優惠僅限於「單點菜式」。鍋底、小食、主食、飲品及酒水均不設折扣。

額外費用：加一服務費按菜品原價計算，且不能與其他優惠同時使用。

其他細節：只限堂食；撈幣兌換按菜品原價計算；優惠規則每月更新，最終以門店公示及當月規則頁面為準。

優惠詳情：大學時光「惠」在海底撈

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