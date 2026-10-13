爆旋陀螺對戰區吸客乏力！　敘福樓旗下好呷台灣火鍋將全線結業

牛角母企敘福樓集團（1978）旗下主打台式火鍋放題的「好呷台灣火鍋」，日前在社交媒體上宣布位於旺角的最後一間分店將於本月25日結業，意味品牌在本港的實體門店將告一段落。該品牌今年初曾預告結業，及後稱獲食客挽留而決定繼續經營，6月底更推出「爆旋陀螺對戰區」吸客並提供免費試玩，惟最終仍難逃全綫結業命運。品牌於社交媒體公布結業消息，並稱會員由即日起至本月25日惠顧，將獲贈Sapporo生啤電子優惠券。



「好呷台灣火鍋」在社交媒體上宣布最後一間分店將於本月25日結業。 （資料圖片）

獲食客挽留後續經營

「好呷台灣火鍋」今年初已傳出結業。1月時，品牌宣布最後一間分店將於3月中旬結業，指旺角分店即將「完成任務」；及至2月，又稱獲食客挽留而決定繼續經營。6月底，店方更推出「爆旋陀螺對戰區」吸客，並提供免費試玩，試圖以娛樂體驗帶動人流。然而，事隔數月，品牌最終仍宣布10月25日結業，反映相關吸客策略未能扭轉經營困局。

上半年虧損至1,741萬

本港餐飲業表現平平，母公司敘福樓早前發布截至今年6月底止的中期業績，上半年虧損擴大至1,741.4萬元，對比去年同期蝕63.3萬元；每股基本虧損2.18仙，不派中期股息。期內收入5.06億元，按年下跌6.3%。其中，特許經營品牌收入按年減少9.2%至3.6億元，成為收入下滑主因；自有品牌收入則按年微升約1.7%至1.46億元。「好呷台灣火鍋」則為敘福樓的自有品牌。

敘福樓表示，上半年本港零售及餐飲業依然面臨深刻的根本性改變與激烈的價格競爭，坦言要「直面市場現實」。公司持續重組店舖網絡及架構，主動關閉營運效益未達預期的店舖，以改善整體資產配置。截至6月底，集團在港共經營62間餐廳。

未挽「好呷」結業命運

「好呷」作為敘福樓自有品牌之一，在最後一間店結業之前，集團正持續重組店舖網絡、處理效益未達預期的門店，惟未能改變結業結局，亦反映本地餐飲市場壓力仍未見明顯緩和。