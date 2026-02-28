敘福樓與新加坡最大超市設合資　 在當地引進鳥貴族

敘福樓集團(1978)宣布，與新加坡最大超市及綜合消費品零售商FairPrice Group訂立合資協議，成立Gohan Concepts Pte. Ltd.，該公司將專注於新加坡市場開發及經營精選優質日式餐飲概念。

敘福樓稱，FairPrice Group於新加坡具備龐大零售網絡及卓越營運能力，今次合作將結合集團多年深耕日本品牌特許經營之專業經驗，及其作為香港領先的日本特許經營品牌營運商之一的優勢，憑藉其對品牌引進及特許經營管理之深厚實力，以合資公司共同開發及經營精選優質日本餐飲品牌，拓展業務版圖。

敘福樓又指，合資公司將首站落戶新加坡，將引進業內知名、日本的燒鳥連鎖品牌「鳥貴族」，並將會陸續引入更多日本知名品牌，打造特色餐飲體驗。集團將基於在新加坡市場的成功發展，進一步將經營模式拓展至其他東南亞國家，向區域內消費者推介集團的日本優質餐飲品牌，從而推動集團在東南亞地區的業務縱深發展。

敘福樓與FairPrice Group將分別持有合資公司49%及51%之股權。

FairPrice Group是新加坡最大的超市連鎖及FMCG零售商，旗下擁有超過230家門市，包括FairPrice超市、FairPrice inest、FairPrice Xtra、Cheers便利店等品牌，覆蓋新加坡廣大社區。