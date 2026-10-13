證監會︰保薦人工作自今年1月以來已有改善　促續保持警惕

證監會表示，注意到保薦人工作自今年1月以來已有所改善，同時敦促保薦人及首次公開招股的其他把關者繼續加強有關工作，並提防涉及首次公開招股及上市後活動的不透明安排。這些安排可能產生可疑的認購指示、並人為誇大首次公開招股的股份需求，或助長上市後潛在操縱買賣的交易活動。

證監會通函中指出，自1月以來，保薦人的資源及主要人員能力已呈改善跡象。保薦人已採取建設性措施，以紓緩資源緊絀問題和改善主要人員之間的工作分配。證監會觀察到，保薦人工作在市場上的分布變得更為廣泛，涉及5家最活躍保薦人而正在審批的活躍上市申請佔整體申請的比例，由截至1月的77%降至截至9月的65%。

證監又稱，其已加快處理新提交的主要人員委任申請，以支持保薦人所作出的努力。在今年1月30日至9月30日期間，獲證監會審批的新主要人員數目，較2025年同期增加65%。活躍上市申請、保薦人及簽署主要人員的數目在首9個月均有所增加。此外，簽署主要人員的平均工作量有所紓緩。首9個月，擁有負擔過重的主要人員的保薦人數目，以及負擔過重的主要人員數目，同樣減少78%。

但證監會稱，部分上市申請文件仍存在不足之處。今年首9個月向11家保薦人發出進一步書面函件，就上市申請人的業務實質，以及保薦人的盡職審查和回應是否充分表達關注。期內，共有65宗上市申請被暫停審理。保薦人應持續勤勉盡責地規劃其資源和能力，並高度重視維持工作質素。

證監會又指出，自1月以來，雖然保薦人操守已有所改善，但同時亦發現某些首次公開招股涉及可疑安排，並對此深表關注，當中涉及上市申請人疑似曾向指定投資者或與其有關連的人士，提供未經披露的認購資金或保證回報。這些安排透過扭曲真實的投資者需求損害市場的廉潔穩健，削弱價格發現機制的公平性，以及因具誤導性的披露和上市後潛在操縱買賣的交易活動而對公眾投資者造成傷害。

最新通函載列證監會的要求，敦促保薦人、整體協調人及資本市場中介人對潛在預警跡象提高警惕。相關預警跡象包括上市申請人在上市前後不久作出重大預付款項、貸款、投資或其他資金往來，而這些活動可能惠及首次公開招股投資者或與其有關連的人士；以及所涉的安排可能掩飾最終投資者的身分。

證監會亦要求把關者存有疑慮時作出進一步查詢、迅速上報有關疑慮，並在適當情況下告知證監會及香港聯合交易所。

證監會行政總裁梁鳳儀表示：「我們樂見市場自1月以來取得的進展；保薦人能力和管理層監督有所提升，將為嚴格把關及促進優質上市奠定堅實基礎。與此同時，穩健的首次公開招股市場必須以市場誠信和投資者保障為根基。雖然大部分市場參與者均能遵守規則，中介人仍須對各種與可疑安排相關的警號保持警惕，並對任何不合理之處提出質疑。證監會對於少數企圖損害市場公平性、秩序及質素的不法分子，將毫不猶豫採取執法行動。」